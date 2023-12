La opinión de la gente en la calle, en un día clave para el país: "Queríamos un cambio de otra naturaleza"

Una estudiante de Diseño Industrial de la UBA detalló que "para la mayoría de la gente es triste" y agregó: "Yo me esperaba esto, lo dijo Milei en campaña. Para la gran mayoría es triste".

Otro trabajador que viajó de Pontevedra, Merlo, se sinceró "vamos a ver qué pasa con este Gobierno", a la vez que reconoció: "Todo aumenta, la verdad que a esto no se lo esperaba nadie".

Una empleada que vive en Lanús aseguró: "Nosotros todos los días trabajamos de lunes a viernes, y mis hijos también, somos gente que no vive de planes y todos trabajamos. En la mesa hablamos de que no tenemos un plato digno en la mesa y que tenemos que ver qué tenemos que tener como prioridad. Es triste no tener un pan dulce ni un pan dulce en la mesa".

"Gane quien gane esto se iba a venir igual. La plata que gastó Massa (Sergio) en hacer política y campaña no se vio nunca", opinó un defensor del Presidente. Remarcó que tiene esposa e hija y que "no le alcanza para llegar a fin de mes". En este sentido agregó: "Banco a Milei porque no me gusta que me roben más. Dicen que es un loco pero es una persona común y correcta pero que no es políticamente correcta".

Entre los temas que se barajaron en la opinión pública en la estación del transporte público del barrio de Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires, principalmente del Gran Buenos Aires, remarcaron: "Yo podría pagar un aumento de boleto de hasta $150", El ajuste es terrible", "Me preocupa no llegar a fin de mes", "Muchos están defraudados y a una semana del Gobierno de Milei la gente no sabe qué hacer", "Hoy por hoy el tema es la comida".

Concentración y movilización por el 20 y 21 de diciembre del 2001

Entre la gente se desplegó un operativo de Seguridad por los manifestantes que se acercaron a protestar y movilizarse en memoria y homenaje de los argentinos muertos por la represión del 20 y 21 de diciembre de 2001, en la Plaza de Mayo y en todo el país.