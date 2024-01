La Ley Ómnibus cristaliza la fuerte interna radical: qué harán los diputados

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/diputadosucr/status/1746261661634138483&partner=&hide_thread=false Comunicado del Bloque de @diputadosucr .

Algunas de las objeciones más importantes a la #LeyOmnibus.

Aumento de las retenciones.

Suspensión de la movilidad jubilatoria.

Trabajamos en pos de soluciones equitativas que protejan los intereses de todos los sectores afectados. pic.twitter.com/JbSviyO9J8 — Bloque UCR - HCDN (@diputadosucr) January 13, 2024

Así lo expresaron en un comunicado que publicaron el viernes pasado, tras mantener una reunión de bloque sobre los principales temas de discusión de la ley titulada Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos. Por el momento, el oficialismo ya anticipó algunas modificaciones ligadas a la pesca, los biocombustibles, la delegación de facultades y a la disposición de que no se puedan reunir más de tres personas en un espacio público.

La interna radical

Dentro del bloque de 34 diputados y diputadas de la UCR conviven distintas posiciones con respecto a cómo actuar ante la Ley Ómnibus, entre quienes consideran que hay que darle herramientas al nuevo Gobierno, postura encabezada por el presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, y quienes defienden que hay que mantener una postura más dura, como el sector que responde al diputado Facundo Manes. Cabe recordar que el reciente bloque unificado de la UCR casi queda dividido en dos: un bloque de 22 diputados liderado por De Loredo, mientras que otro de 12 legisladores iba a quedar a cargo de Manes.

“Hay varias posturas. Los más viejos están en contra y las nuevas generaciones quieren analizar punto por punto", resumieron desde el entorno de un importante dirigente radical a C5N.com.

De Loredo adoptó una posición en la cual busca mostrar cooperación hacia la gestión de Milei con la idea de brindar gobernabilidad, mezclado con discursos donde cuestiona puntos particulares del proyecto y las formas que toma La Libertad Avanza (LLA). Este comportamiento por momentos ambiguo se vio reflejado en un mensaje que compartió en las últimas horas en su cuenta de Twitter, luego de que Milei lanzara una advertencia hacia el Congreso al afirmar que “los daños que sufra la población dependen del Congreso”.

"Las declaraciones del presidente no van a amedrentar nuestro comportamiento, que pese a los sistemáticos agravios, nos encuentran en la posición de darle al gobierno las herramientas legales que necesite para llevar adelante su plan de gobierno sin excesos y sin dejar indefensos a los sectores más vulnerables de la sociedad como nuestros jubilados", tuiteó el radical.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/rodrigodeloredo/status/1746628378084487638&partner=&hide_thread=false Las declaraciones del presidente no van a amedrentar nuestro comportamiento, que pese a los sistemáticos agravios, nos encuentran en la posición de darle al gobierno las herramientas legales que necesite para llevar adelante su plan de gobierno sin excesos y sin dejar indefensos… — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) January 14, 2024

Desde el sector más endurecido del radicalismo dejan en claro que no hay una postura unificado dentro del espacio. “De Loredo tuvo una postura personal, hay una interna fuerte. Toda la semana salió a hablar y es la postura de él, no es la postura del partido y del bloque”, enfatizaron.

En ese sentido, alegaron que "hay intereses políticos" y que “los gobernadores tienen que llevarse bien con el Gobierno porque tienen que administrar” y recuerdan que “De Loredo llega apoyado por los gobernadores”.

En relación a la Ley Ómnibus, las fuentes consultadas subrayaron que hay diferencias de forma y de fondo: "Va en contra del pensamiento radical, la forma en que está planteado es jurídicamente mala, de una manera confusa. Milei quiere generar medidas de shock y la forma es parte del contenido”.

La UCR lleva adelante lo conformación de un documento con modificaciones al texto en formato de "semáforo" según la gravedad del tema y la posibilidad de modificaciones, en donde los aspectos más relevantes son la suspensión de la movilidad jubilatoria, el aumento de retenciones, las privatizaciones en masa, la delegación de facultades legislativas y la posibilidad de tomar deuda en moneda extranjera o bajo legislación o jurisdicción extranjera sin autorización del Congreso.

Por el lado más dialoguista pronosticaron que "al final del día la UCR va a votar uniforme, en general aprobando la ley, pero después no va a votar varios de los artículos: impuestos no, el ajuste a los jubilados no, facultades extraordinarias si hay avances en la negociación si”.

A pesar de las modificaciones, el ala más dura resaltó que “es difícil que quienes están en contra se vayan para atrás” y advirtieron que “el Gobierno especula con que se rechace para victimizarse y buscar otras salidas de concentrar el poder y enfrentar a la sociedad con los políticos”.

En esta línea, el histórico dirigente radical, Federico Storani, consideró en diálogo con la AM750 que “los artículos del mega DNU y la Ley Ómnibus son francamente contrarios a los intereses nacionales”, razón por la cual “los diputados deben oponerse". Sobre lo que sucederá dentro de su espacio político, adelantó que “van a votar divididos” e incluso vaticinó la posibilidad que vuelva a dividirse después de la votación de la ley.