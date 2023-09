La jueza Ana María Figueroa aseguró que no tuvo "ningún derecho de defensa"

La Jueza no había conseguido acuerdo del Senado para permanecer en su cargo por cinco años más, tal como lo exige la Constitución Nacional.

La jueza Ana María Figueroa aseguró que, tras el fallo de la Corte Suprema el cual le ordenó que deje su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal, no tuvo "ningún derecho de defensa” . La magistrada entiende que “conmigo aplicaron una doble vara, y si me la aplican a mi, se la aplican a todo el mundo".

El miércoles, los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, fallaron por unanimidad y cesaron en sus funciones a Figueroa, quien en agosto pasado cumplió 75 años y aún no había conseguido acuerdo del Senado para permanecer en su cargo por cinco años más, tal como lo exige la Constitución Nacional.

En referencia a ello, Figueroa aclaró: "Da risa y preocupación que digan que me atrincheré. Habría que preguntarle a la Corte por qué tomó esta medida que considero arbitraria. No he visto a las asociaciones de magistrados o jueces reaccionar ante los agravios que hicieron hacia mi persona".

Incluso, insistió en que "hay una doble vara" ya que "hay que muchos jueces cumplieron 75 años y les dieron el acuerdo" para continuar en sus cargos y que "siempre se resolvió así, hasta que se dio mí caso".

"Confiaba en que me iban a dar el mismo trato que a mis otros colegas. Desde la Corte sacaron una resolución que no se entiende y ordenaron el cese automático de las funciones", agregó.

Por otra parte, considero que la decisión del Tribunal hubiera sido distinta si tendría que aplicarse contra "un hombre" porque no se "hubieran animado a hacerle lo que me hicieron a mí". "Tiene una connotación tremenda de género", remarcó.

Cómo era la licencia extraordinaria que podía pedir la jueza Figueroa

"La licencia extraordinaria y excepcional, que es sin goce de sueldo y ante situaciones que no están previstas en el reglamento, facilitaría que se pueda designar y pagar a quien ocupe provisoriamente la vocalía mientras dure la situación", señalaron las fuentes consultadas.

Para evitar especulaciones, ya cuando cumplió 75 años, Figueroa dejó en la caja fuerte de la vocalía 10 de sus votos en las causas en las que estaba llamada a intervenir, entre las que se encuentran Hotesur, Los Sauces y Memorándum con Irán, en las que se deben revisar decisiones de tribunales orales que sobreseyeron a todos los imputados sin necesidad de realizar los juicios.

Si bien resta saber que harán sus colegas de la Sala I, Petrone y Barroetaveña, con los votos que dejó Figueroa, también es cierto que podría resolver en ambas causas si tuvieran posturas coincidentes entre ellos, señalaron voceros judiciales.