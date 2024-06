La insólita defensa de Javier Milei a Sandra Pettovello por el escándalo de los alimentos: "Es un error del 0.03%"

Luego advirtió que las organizaciones sociales están utilizando "metodologías violentas" para dañar la imagen de la ministra y de su gobierno. "Ustedes saben que esta gente tiene malos hábitos y son capaces de ir contra todo", expresó.

Así denunció que distintos integrantes del ministerio de Capital Humano que están avanzando con las denuncias contra las organizaciones sociales recibieron amenazas. "No descarten que este conjunto de delincuentes kirchneristas quieran tirar un muerto porque los kirchneristas son así", manifestó.

Luego, ante la consulta de si no creía un error no haber entregado los alimentos a merenderos y comedores, Milei preguntó: "¿Cuánto sería un margen de error tolerable?". Ante el interrogante el periodista respondió "No sé. Un 10, 20%". El mandatario remató: "Ok, saben cuánto es el nivel de error que hubo dentro del ministerio de Capital Humano? 0,03%. es decir estamos hablando de 3 en 10.000", afirmó sin explicar cómo llegó a ese porcentaje.