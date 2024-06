La iglesia sublevada

El Papa se encuentra de ánimo e hiperactivo. Mejor inclusive de su rodilla. La primavera romana lo fortalece. Está trabajando con mucha dedicación el monitoreo de la gestión mileista, a la par de su geopolítica para desandar el mayor negocio económico de estos tiempos, la venta de armamento para sostener “la tercera guerra mundial en cuotas” como define.

Su discernimiento, que nace de la oración del diálogo con Dios, es personal y compartido, no conduce en soledad. De allí sus encuentros primero con su propia “orga”. No sale en los grandes medios esos encuentros, pero son determinantes. Días atrás llegó a Roma, el delegado papal en la Argentina, el embajador (su cargo formal es nuncio apostólico) de origen polaco y han pasado varios obispos por la pequeña sala de visita de su habitación, en el segundo piso de la residencia comunitaria “Santa Marta”, en el Vaticano. Desde el titular de la Pastoral Social Nacional y obispo de Lomas de Zamora (diócesis con seis partidos del conurbano con 2 millones de personas), el jesuita Jorge Lugones, pasando por el titular de Cáritas Nacional y obispo de Quilmes, el riocuartense (una República interna como les gusta decir a los cordobeses) Carlos “Cacho” Tissera.

Viviendo en la Curia Romana, otro cordobés, Víctor Manuel “Tucho” Fernandéz, el dos de Jorge Mario. Mientras siguen activos dos argentos con más de 50 años en la Santa Sede, el cardenal Leonardo Sandri y el monseñor Marcelo Sánchez Sorondo. A los que se suma la teóloga Emilce Cuda en la PCAL, Pontificia Comisión para América Latina. También los laicos, caso del ex seminarista Enrique Palmeyro cofundador de Scholas Ocurrentes, quien encabezó un evento de jóvenes con trascendencia e impacto mundial, y compañeros de ruta que no son católicos, como Luis Liberman, el hombre en el mundo amazónico es el antropólogo y miembro de la empresa AySA cogestionada entre el Estado Nacional y el sindicato de obras sanitarias. Por estas horas recibirá una comitiva argentina que viajó desde la ciudad de Ginebra, llegados de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Estará a la cabeza el “canciller” de la Confederación General del Trabajo (CGT) y líder de los trabajadores de la construcción clave en la Obra Pública, Gerardo Martínez, junto a empresarios y dirigentes de sindicatos de energía. También en Roma se ha visto al titular de la Pastoral Social porteña, Carlos Accaputo, por citar alguno de los numerosos encuentros que cotidianamente está dispensado a los argentinos de diversas actividades y miradas de la compleja realidad vernácula.

ENDEPA con senadores

Francisco es muy sensible, y esto es determinante para su regreso, con los nativos, Tradición jesuítica. Por eso fueron vitales los encuentros que el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) mantuvo con senadores y diputados nacionales. Fueron dos días por los despachos del Congreso Nacional, la semana pasada, que incluyeron a senadores del radicalismo, entre ellos el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, pasando por el peronismo, como el senador Óscar Parrilli.

ENDEPA fue acompañado por una serie de organismos de derechos humanos, Serpaj, Cels y Amnistía, y organizaciones en favor de los pueblos originarios. También al presidente del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Claudio Abruj, escuchó la preocupación por el avance de la Ley Bases y del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) y cómo, de aprobarse, “esto afectará la situación territorial de Pueblos Indígenas”, explicaron en un comunicado extenso (ver link: https://www.endepa.org.ar/presencia-de-la-red-de-acompanamiento-a-los-pueblos-indigenas-en-buenos-aires).

La conversión de los narcos

En La Matanza, el partido del conurbano bonaerense más poblado, el narcotráfico preocupa hace años a la iglesia, pero combinado con la suba de la desocupación, la inflación en la comida, el transporte, los servicios, la caída de subsidios al trabajador cooperativista (el llamado Potenciar Trabajo) y el alimento que no llega a comedores y merenderos comunitarios se hierve el territorio matancero. “Lo esencial es caro. La capacidad de compra está en el fondo del mar. La preocupación de todos los días hoy es comer”, explicó día atrás en un reportaje en Radio Con Vos, la consultora y ex villera de Bahía Blanca, Mayra Arena.

Por primera vez los monseñores matanceros, uno en San Justo, Eduardo “Gallego” García (quien fuera auxiliar de conducción de Bergoglio cuando era arzobispo porteño), y el otro en Laferrere, Jorge “Poroto” Torres Carbonell, encabezará el próximo miércoles 26 (Día de la lucha contra las drogas), a partir de las 9 de la mañana, la marcha “Basta de drogas” que concentrará en la Ruta 3, desde el Km 29, Gonzaléz Catán, como desde la Rotonda de Tablada. Habrá dos horas de peregrinación matancera y luego a las 11 misa de los obispos donde leerán un lapidario comunicado en la iglesia San Cayetano, ruta 3 y Pekín en Isidro Casanova.

Ojea por los comedores

Oscar Ojea, jefe de casi un centenar de obispos argentinos, inició hace dos domingos atrás, para la solemnidad de la Santísima Trinidad, la crítica pública más contundente contra las políticas de Milei. Ningún otro líder político, empresarial o sindical había dado un golpe tan certero al estómago del gobierno nacional. La diplomacia eclesial no toleró, las bases de la propia iglesia clamaban, las parroquias y las capillas con ollas vacías en los comedores y merenderos. La comida comprada por otro gobierno era retenida en galpones del Ministerio de Capital Humano.

También desde La Matanza, un territorio clave para Francisco y su iglesia, llegará el titular de la CEA (Conferencia Episcopal Argentina). Ojea, como nunca antes ocurrió en sus dos períodos de presidente de los obispos, que convoque a una misa, poner en común el cuerpo de Jesús, la eucaristía, el próximo miércoles 19, a partir de las 11, en el Santuario de la Virgen de Caacupé (Avenida Crovara y C. Castillo, Ciudad Evita) a pocas cuadras de la estación de tren Villegas, junto al equipo de curas villeros “en un reconocimiento a las mujeres que sostienen los comedores de nuestros barrios” apuntala el obispo de San Isidro, que ya se encuentra en retirada de la conducción formal de la CEA pero seguirá activo como pastor porque en la iglesia católica nadie se jubila de la fe, lo demuestra el cardenal fray, Luis Dri, quien a los 97 años y desde su silla de ruedas confiesa y brinda consejos a todo aquel, rico o pobre, que pase por el Santuario de la Virgen de Pompeya (ubicada en Avenida Sáenz esquina Esquiú).

Una foto inédita

Un ex funcionario macrista y empresario, Mario Quintana, otro ex funcionario larretista, Juan Maqueyra, y la ex funcionaria graboisista, Fernanda Miño, en conferencia con los obispos será un encuentro inédito. “El valor de la integración sociourbana en los barrios populares” figura en la convocatoria a la conferencia: “Estado o Narcotráfico”, a realizar el próximo martes 25 de junio, a partir de las 12.30, en Bernal Oeste, partido de Quilmes, en el barrio La Iapi, en la calle Chaco y 179.

Es central para la iglesia y un claro ejemplo de sinodalidad haber logrado el FISU, que significa Fondo de Integración Socio Urbana. No quieren que Milei rife este fondo nacido de la ley RENABAP, el Registro Nacional de Barrios Populares que fue confeccionado por el trabajo en conjunto con los movimientos populares y en ese entonces funcionarios nacionales de Cambiemos, el gobierno de Mauricio Macri. Para algunos colocar luminaria, red cloacal, construir escuelas, centros de salud, o una pieza de material, no sea muy trascendente visto desde la ciudad urbanizada, pero en las villas o asentamientos cambia la vida. Esto ponderan los obispos Ojea, Tissera y Gustavo Carrara, el obispo villero que también es vicario general, segundo en la arquidiócesis de Buenos Aires.

Se sublevan frente al ataque a los pobres que dan de comer a otros pobres en la diócesis de Merlo-Moreno. El obispo allí, Juan José Chaparro, quiere bendecir a las mujeres que sostienen ollas, comedores y merenderos. Será el feriado jueves 20 de junio, a partir de las 15, en la rotonda Cruce Derqui (Cuartel V), zona lindera con San Miguel y José C. Paz, frente a la imagen del cura villero asesinado, Carlos Mugica.

Por debajo de los obispos están con encuentros frente a la cruda realidad los creyentes sin cargo. Un caso notorio es “Crece desde el Pie”, que agrupa laicos, religiosas, y curas de Merlo-Moreno. Pero también está pasando en Morón, con la “mesa regional por la alimentación digna”, que agrupa pymes, sindicatos, movimientos populares, y Cáritas. También vienen reclamando en las provincias los obispos y pastorales sociales por los despidos, sobre todo en el aérea de Agricultura Familiar.