La economía sigue en picada y el Gobierno se llena de internas

La actividad industrial y el consumo muestran números en rojo, y el panorama en el sector financiero no es mucho mejor. La visita de diputados libertarios a genocidas en la cárcel, los cruces por los cánticos de la Selección contra Francia y el despido de Teddy Karagozian expusieron una profunda grieta en el seno del oficialismo.

Como decíamos, sumido en una narrativa que lo encierra cada vez más en su laberinto, el gobierno libertario no encuentra el camino tampoco en el sector financiero. La caída de los bonos y el aumento del riesgo país reflejan la poca confianza que las medidas de Javier Milei y Milei Caputo generan.

Como una máxima que se cumple casi siempre, si la gestión económica hace agua, la política comienza a mostrar filtraciones. Y eso es lo que pudo verse durante la semana, con cruces que respondieron a episodios graves y otros en los que los propios funcionarios complicaron temas menores.

En el primer rubro se ubica la visita de cinco diputados oficialistas a Alfredo Astiz y otros represores en el penal de Ezeiza. No hay manera de exagerar la gravedad de la situación, inédita en democracia. Si bien Milei se despegó de esa visita, todo empeora cuando, al parecer, fue apañada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, que proveyó la logística para el traslado de los legisladores a la cárcel que aloja a los genocidas. La sospecha de que en el encuentro se habría discutido el intento de algunas formas de impunidad no hace otra cosa que complicar más el panorama.

Alfredo Astiz

Las internas que ya existían en el bloque de La Libertad Avanza recrudecieron con el hecho y dos diputadas que asistieron al encuentro aseguran haber ido engañadas. De hecho, un integrante del bloque, Carlos D’Alessandro, sostuvo que acompañará un eventual pedido de expulsión en el que trabaja Unión por la Patria. En los aliados la acogida no fue mejor y Cristian Ritondo -eterno candidato a presidir la Cámara- presionó fuertemente a Menem para que haya alguna reacción oficial en contra de los implicados. Hasta Oscar Zago, extitular del espacio libertario en la Cámara baja aprovechó el hecho para avanzar en la posibilidad de armar un Interbloque con el PRO.

El otro episodio es más estrambótico, pero puede tener consecuencias más profundas, porque implicó echar al funcionario más cercano a Mauricio Macri que tenía el Gobierno y terminó, además, en una crisis profunda entre el Presidente y su vice, Victoria Villarruel. Comenzó con un vivo de Instagram de los jugadores de la Selección que cantaban durante cinco segundos una canción que la Federación Francesa de Fútbol consideró con justicia que es ofensiva y racista.

El episodio, más grave o más leve, no parecía a priori implicar más que a los jugadores protagonistas pero el subsecretario de Deportes, Julio Garro, consideró en una entrevista radial que Lionel Messi y Claudio "Chiqui" Tapia debían pedir perdón. El exintendente de La Plata, puesto por Macri, había tenido una semana de alta exposición por la discusión de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y sus declaraciones habían sido juzgadas negativamente por el entorno de Milei. Por eso, a través de sus operadores digitales y del modo más brutal, el Gobierno le hizo saber a Garro que su exigencia al capitán de la Selección no habían caído nada bien.

Julio Garro, subsecretario de Deportes de la Nación X @JulioGarro

Según el entorno de Garro, la sugerencia de los colaboradores del secretario de Deportes, Daniel Scioli, fue que desmintiera las declaraciones. El problema es que las había hecho en vivo en un programa de radio. Garro tuvo que renunciar mascullando derrota, humillación y lo que él considera, una traición de Scioli. Para que la tirantez no se vuelva guerra con el macrismo, Milei designó como reemplazo a un hombre que también responde al expresidente y -mucho más importante- prometió que desde agosto se comenzará a devolver la coparticipación que la ciudad de Buenos Aires reclama.

Pero no fue el único daño que hubo que reparar. El miércoles por la noche, la vicepresidenta publicó un texto en la red X que traería más dolores de cabeza: “La Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros [...] Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad”.

El mensaje terminó generando que la propia Karina Milei tuviera que ir a pedir disculpas a la embajada de Francia y el vocero Manuel Adorni calificó el posteo como desafortunado y “a título personal”. La contradicción es evidente. Garro fue echado por decir que había que pedir disculpas, Villarruel es criticada por decir lo contrario. Quizás el hecho de que haya tratado de colonialista al país que albergará en unos días a Milei haya influido en un gobierno que no parece ser muy adepto a cuidar las relaciones diplomáticas.

Comentario aparte para el hecho de que no haya sido la canciller Diana Mondino la que fue a explicarse a la embajada francesa sino la hermana del presidente, lo que habilita una cantidad de especulaciones bastante sugerentes. Más allá de que parece discutible que una expresión pública de la vicepresidenta de la Nación se pueda circunscribir al ámbito personal -por el rol que ocupa- el evento no la amedrentó. Dejó fijado el tuit en su perfil, una manera de reivindicarlo luego de la crítica. Algo que claramente muestra que las fisuras dentro del Ejecutivo no hacen otra cosa que crecer. En la Rosada asumen que el proyecto político de Villarruel marcha ya por vía separada.

De hecho, hubo otro caso de despido dentro del Gobierno que parece mostrar esa línea. Teddy Karagozian, poderoso empresario textil, había sido confirmado unos días antes como integrante del Consejo de Asesores del presidente. Llegó allí por la alta valoración que Milei tenía de las propuestas del empresario para bajar impuestos y avanzar en esquemas de flexibilización laboral que terminen con lo que, Karagozian considera, es “la mochila argentina”.

teddy karagozian

Pero a pocas horas de unirse, el empresario dio una entrevista donde no hubo una respuesta en la que no fuera tremendamente crítico del rumbo económico y productivo del país. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue la motivación para buscar claramente que lo echaran de un espacio al que había llegado por propia voluntad? En redes, el Presidente sin nombrarlo lo tildó de traidor.

En todos los casos citados comienza a verse, a la par que avanza la debacle económica, que el Presidente se encierra en un círculo cada vez más pequeño de incondicionales y que todos los demás son pasibles de ser sospechados. La reestructuración de la SIDE, justo en estos momentos no parece ser un buen augurio para los tiempos políticos por venir.