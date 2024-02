La dura crítica de Carlos Maslaton al Gobierno por la quita los subsidios al transporte: "Venganza política"

Maslaton aseguró que el Gobierno "no tiene nada armado".

“El gobierno toma esto por venganza política y económica, enojado por el resultado en el Congreso. Esta es la parte mala de lo que está pasando, pero el Estado no se puede manejar de esta manera”, analizó en diálogo con Luli Trujillo en Nos Vemos.

El abogado opinó que “es correcto que el subsidio no al precio sino al individuo. Debe haber 10, 15 millones de personas no lo puedan pagar, pero ¿tiene armado algo el Gobierno para hacer este subsidio subjetivo persona por persona? no tienen armado nada.

En la misma línea aseguró que “no tienen armado nada por la SUBE, ni anda la página. Están canchereando con algo que creían que podían hacer y no pueden”.

Maslaton

“Yo creo en los subsidios individuales, pero no va de un día para el otro”, comentó, a la vez que concluyó: “No hay una guerra de intereses económicos, sino una desorganización de un gobierno que está funcionando mal”.

Córdoba, Rosario y Santa Fe, las tres ciudades que más sufrirán la quita de subsidios al transporte

Las ciudades de Córdoba, Rosario y Santa Fe son las tres que más duramente sufrirán la decisión del Gobierno de eliminar el Fondo Compensador del lnterior para el transporte de colectivos.

Son, en efecto, las ciudades que reúnen la mayor cantidad de pasajeros, líneas y unidades en sus sistemas de transporte urbano.

Así, ante la ausencia de otras modalidades masivas de transporte, en esas ciudades el colectivo es vertebral en la dinámica diaria, esencialmente para la clase media trabajadora. El temor ahora es que la eliminación de esa asistencia lleve el precio del boleto por las nubes.

El Ministerio de Economía sostuvo que la reducción de los subsidios a las empresas de transporte de pasajeros de jurisdicción nacional, apunta a "concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa" a través de la tarjeta SUBE.

La Secretaría de Transporte -que depende de ese Ministerio- levantó desde esta semana el congelamiento de tarifas en trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), "otorgando así a la tarifa mayor protagonismo en la cobertura de costos necesarios para operar", señaló ese organismo.

EL GOBIERNO DESREGULÓ la TARIFA de TRANSPORTE: DESTINARÁ los SUBSIDIOS a USUARIOS

Además, indicó que, de esta manera, habrá "una disminución considerable de subsidios que iban a las empresas".

También se eliminará el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios en las provincias.

"Estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que gobernadores y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el AMBA, como así también se establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor", justificó el Palacio de Hacienda.