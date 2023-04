La contundente definición de Jorge Rial sobre la interna entre Larreta y Macri

En la mañana del lunes el jefe de gobierno porteño anunció públicamente su decisión de convocar a elecciones locales en la misma fecha que las nacionales pero con un sistema de votación diferente, el de boleta única electrónica, lo que profundizó los contrapuntos y diferencias internas en Juntos por el Cambio.

De esta manera, Larreta contradijo expresamente lo que había sugerido el expresidente Macri el domingo, al mismo tiempo que dio un guiño político hacia el senador Martín Lousteau, uno de sus principales aliados en el distrito.

Rial dijo que esta situación definirá quién manda en Juntos por el Cambio, si Macri "que viene de bajarse de una candidatura porque no le daban los números" o Larreta "que dice al rey muerto rey puesto".

"Larreta está tratando de refundar una alianza sin el líder. Quieren que Macri desaparezca para que asuma definitivamente Larreta. Larreta quiere desbancar a Macri", expresó el periodista

"Macri está débil. Es el momento. Larreta olió sangre y avanzó", completó.

El consejo de Rial al Frente de Todos

Rial interpeló a los dirigentes del Frente de Todos y les pidió que no se metan en la interna de Juntos por el Cambio. "No hablen ni opinen. Sería la mejor gestión de gobierno desde que asumió hasta hoy".

"No se tienen, no tuiteen. Por favor se los pido. ¿Puede ser que la que se va afuera no la metan adentro? no es tan difícil", agregó.