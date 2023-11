La contradicción de Milei sobre su pasantía en el Banco Central

Diego Bossio: "En el balotaje hay dos opciones y no tengo dudas en qué vereda estoy"

Además acusó a su contrincante de agredirlo buscando que se alterara cosa que, según señaló, no sucedió. "Había una intención manifiesta de Massa de agredirme y buscar sacarme del eje, que me alterara. El plan de campaña que tenían para esta semana era mostrarme como un loco, como alguien inestable emocionalmente, como alguien que ni tiene autocontrol", expresó.

Acto seguido trató de explicar por qué no le renovaron su pasantía en el Banco Central, una de las chicanas más picantes que arrojó el candidato de Unión por la Patria en la contienda al sugerir que Milei no había logrado permanecer en la entidad por no pasar el psicotécnico. Los argumentos de Milei fueron tan confusos e imprecisos como su oratoria en el debate.

El candidato de La Libertad Avanza primero dijo que se trató de un "carpetazo" de inteligencia, lo cual daría veracidad a la versión del ministro de Economía. Acto seguido dijo que todo se trataba de una "mentira" porque las pasantías no requieren psicotécnicos, omitiendo decir que si uno quiere quedar fijo en el cargo si debe realizarse el estudio.

"Durante todo el debate estuvieron intentando agredirme, carpetazos de inteligencia sobre una mentira, sobre una pasantía no haces psicotécnicos. Yo trabajé en el sector privado e hice siempre psicotécnicos", dijo.

El paso de Milei por le Banco Central

En septiembre pasado, C5N reveló el paso de Milei por el Banco Central. El líder libertario, quien durante toda su campaña expresó el deseo de cerrar y "dinamitar" la entidad monetaria, trabajó en la entidad como pasante durante sus años de juventud.

"El dato que he chequeado por tres fuentes es que fue becario del Banco Central cuando estudiaba economía. Milei estuvo en el Banco Central como pasante", informó el periodista Alejandro Bercovich en su programa Brotes Verdes.

"Era parte de una corte de otros pasantes que también estuvieron en el Banco Central y algunos quedaron. Algunos renovaron la pasantía, porque eran buenos. Se quedaron trabajando en la planta y algunos los recuerdan todavía, dicen que ya peinaba melenas", detalló.

En el debate, Massa dijo que Milei "está enojado con el Banco Central y quiere destruirlo" porque en un momento se sintió "rechazado".