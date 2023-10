La Bombonera amaneció con afiches que se meten en la campaña presidencial: "Dieguito votaría a Massa"

Abajo de todo, los carteles cierran con una frase muy citada dentro del ámbito de La 12, “siempre mono, nunca sapo”. Parafraséandola, el afiche decía: “Siempre pelusa, nunca peluca”, en referencia a Javier Milei.

Estos afiches saltan a escena días después de que se viralizara un video del año 2011, en el que Diego Maradona participó del lanzamiento de las colonias en Tigre, cuando Sergio Massa era titular de la localidad. En dicho evento, el 10 había jugado un picadito con chicos de la zona.

Postpartido, el astro argentino había declarado: “Si Massa quiere algo para los chicos, ahí estaremos para darle una mano. A esta realidad la construimos entre todos”.

“No soy político pero si no nos preocupamos por elegir nuestros políticos, los que la sufrimos somos nosotros”, dijo junto a quien hoy buscará ganar la presidencia en octubre. “Si ponemos el homero un poquito cada uno vamos a salir adelante”, cerró.

Milei, contra Riquelme: "El señor Angelici lo trajo a robar"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, acusó al vicepresidente de Boca y máximo ídolo del club, Juan Román Riquelme, de haber llegado a "robar" de la mano del expresidente Daniel Angelici, quien estuvo a cargo del club entre 2011 y 2019.

"Yo era de Boca, era intensamente de Boca, hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar", sostuvo el diputado libertario acerca del regreso del 10, que ocurrió en 2008 tras la compra de su pase a Villarreal. Sin embargo, mientras esto ocurría, Angelici era tesorero del Xeneize y presentó su renuncia en 2010.

Cuando lo trajeron a Riquelme empieza una tercera etapa nefasta Cuando lo trajeron a Riquelme empieza una tercera etapa nefasta

Milei expuso su sentimiento por el club de La Ribera durante una entrevista en radio Mitre al afirmar que tiene "un palco en la cancha de Boca y compró una estrella en el museo. No es que era un poquito, sino que intensamente de Boca".

Su sentimiento por el club se vio afectado, según explicó, tras el retiro profesional de Martín Palermo en junio de 2011: "Me generó tanta tristeza que no pude volver más a la cancha". Además, explicó su distanciamiento con el club: "Tuve un período anti Boca cuando repatriaron a Gago: "Como 5 es un oxímoron porque era como La Salada, no tenía marca".

Riquelme Milei

Los elogios de Milei a Mauricio Macri

El acercamiento entre Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri se profundiza día a día. En las últimas horas, el diputado libertario halagó al exmandatario: "Es un gran representante del país".

"A mí me parece fabuloso cuando él dice que 'si se llegara a dar el caso de que gana Milei y hace las reformas que corresponde, espero que mi fuerza política lo acompañe'. Lo que yo veo es que el resto de las fuerzas políticas, lo dije antes y lo vuelvo a sostener, son unos mediocres que no están a la altura de las circunstancias", afirmó el dirigente de LLA.