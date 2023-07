Desde Juntos por el Cambio lanzaron una fuerte amenaza hacia Aerolíneas Argentinas: "Si no se autofinancia, no se le mandará plata". Esta declaración se dio en el marco del proyecto de ley presentado por Máximo Kirchner , que pretende prohibir la transferencia de las acciones de Aerolíneas Argentinas sin la autorización del Congreso de la Nación.

El precandidato a presidente por la oposición, Horacio Rodríguez Larreta, insistió en que la aerolínea de bandera debe financiarse y para ello le estableció un plazo de un año. " Aerolíneas tiene que autofinanciarse, y eso tiene que ocurrir en el primer año. Hay que plantear el déficit cero de la aerolínea, porque si sos una empresa pública no hay necesidad de ganar plata, sino estar equilibrada", dijo.

En diálogo con TN, realizó una pregunta retórica y reflexionó: "¿Por qué una familia humilde del Conurbano subsidia Aerolíneas cuando compra leche? ¿Por qué la señora con el IVA de la leche tiene que pagarle pasajes gratis a familiares de Aerolíneas?".

De todas formas, Larreta aclaró: "No digo que haya que cerrar ni privatizar, digo que los argentinos no tienen por qué subsidiar".

Es por eso que el jefe de Gobierno agregó: "Si después hay una ruta en particular necesaria por un tema geopolítico y necesidad de llegar a ese lugar, en todo caso en particular se subsidia eso, pero no toda la empresa. Los directivos de Aerolíneas sabrán cómo hacer para que la empresa tenga un presupuesto equilibrado".

Larreta anuncios economicos

La propuesta de Juntos por el Cambio y Javier Milei

A través de un comunicado, el diputado aseguró que en la campaña electoral Milei, Larreta y Bullrich dejaron ver "sus pretensiones privatizadoras, de ajuste y quita de subsidios" en relación a Aerolíneas Argentinas y aseguró que se tratan de "discursos irresponsables, alejados de la mirada estratégica y de la realidad de la empresa" al destacar que, en materia de conectividad, la línea de bandera "es el principal motor de la expansión del mercado local", pasando de transportar 5.700.000 en 2008 pasajeros a 11.685.000 en 2022 y con expectativa de superar en 2023 los 13.500.000 pasajeros, cifra que sería récord para la compañía.

"Una vez más, pretenden convencer a los argentinos y argentinas con falacias basadas en argumentos que ya esgrimieron durante los años ’90 y que permitieron la privatización de empresas que gestionadas por el sector privado no obtuvieron resultados y generaron desempleo, falta de conectividad, vaciamiento y el abandono de recursos estratégicos para el desarrollo", se expresó

Es por eso que el proyecto presentado pretende "resguardar y proteger lo conseguido y ahuyentar a los fantasmas privatizadores".

"En manos del Estado la empresa no solo ha crecido, sino que ha recuperado rutas y garantiza la conectividad para todos y todas. Cuando eligen repetir en set televisivos que Aerolíneas es deficitaria se ignora y niega la realidad", completa el comunicado.