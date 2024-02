La advertencia del papa Francisco: "El dios Mercado y la diosa Ganancia nos conducen a la deshumanización y a la destrucción"

En un mensaje enviado para la inauguración de la sede del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, el pontífice subrayó que en los cargos públicos "no alcanza con la legitimidad de origen, el ejercicio debe también ser legítimo".

En medio de cambios de agenda debido a su estado gripal , el papa Francisco destacó este miércoles el rol del Estado en la "redistribución y justicia social" y afirmó que es es "más importante que nunca", al tiempo que alertó por los "modelos deshumanizantes y violentos" y sostuvo que, en los cargos públicos, "no alcanza con la legitimidad de origen" .

"El dios Mercado y la diosa Ganancia son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización y a la destrucción del planeta. La historia lo ha demostrado en muchas y muy tristes oportunidades", aseguró el Papa.

Francisco subrayó que "todos los que ejercen un poder público tienen que tener presente que no alcanza con la legitimidad de origen". "El ejercicio debe también ser legítimo", afirmó.

Embed - Discurso del Papa Francisco a miembros de COPAJU

"¿Qué justificación puede tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas y dignas? ¿Puedo ser un buen magistrado mirando hacia el costado frente al sufrimiento del otro? Por favor, cada día frente al espejo pregúntense por ustedes mismos y pregúntense por los otros", planteó.

Para el jefe de Estado del Vaticano, "la misión de los operadores judiciales: abogados, jueces, fiscales, defensores es trascendente y crucial" por lo que "el Poder Judicial es el último recurso disponible en el Estado para remediar las vulneraciones de derechos y preservar el equilibrio institucional y social".

"Vivimos épocas de intensa injusticia: pocos ricos cada vez más poderosos y millones de pobres negados y descartados. No hay futuro, no hay desarrollo, no hay justicia ni democracia en un mundo en donde millones de niños comen diariamente sólo los desechos de aquellos que si consumen", lamentó.

"Los derechos sociales no son gratuitos. La riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas, racionales y equitativas", sostuvo.

El COPAJU fue creado por Gallardo en el Vaticano junto a Francisco en junio de 2019 y en 2023 logró el estatus vaticano de "Asociación Privada de Fieles". El juez es un histórico colaborador del Papa en temas judiciales, y obtuvo notoriedad por su apoyo a diversos movimientos sociales.