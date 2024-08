Silvina Carreiras puso en duda el testimonio de la ex primera dama y advirtió que no le permitieron dejar los pliegos de preguntas en la audiencia. "Una persona tiene derecho a denunciar y otra a defenderse", indicó.

A la salida de Comodoro Py, Silvina Carrieras habló con los medios y contó más detalles sobre la audiencia de este lunes: "Solicité que me notifiquen de todas las pruebas, se me autorizó y aceptó el cargo. Consideré que en esa resolución no vi que estuviese contestado o proveído por vuestra señoría. Se me contestó del día de la audiencia, día y hora".