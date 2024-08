Jubilados marcharan a Plaza de Mayo contra el veto de Javier Milei: "El Presidente nos declaró la guerra"

Según información del Centro de Economía Política (CEPA) que la devaluación impulsada por el gobierno de Milei al inicio de la gestión generó un fuerte registró un retroceso del -26,3% para las jubilaciones sin bono y un -21,3% para las que tienen bono, al punto tal que se ubicaron 3% por debajo del poder adquisitivo del promedio de la década del ‘90. Además proyectaron que los haberes al trimestre septiembre-noviembre de 2024, se lograrían niveles inferiores al trimestre equivalente del 2023.

Ante esta situación la Mesa Coordinadora Nacional, que se reúne todos los miércoles en el anexo del Congreso para luchar por los derechos de los jubilados, se concentrará desde las 15 horas en el Palacio Legislativo para marchar a Plaza de Mayo bajo las consignas "Contra el veto de Milei y Macri" y "Ajustar a los jubilados es un crimen social".

La medida de lucha se decidió en las últimas horas en un plenario que reunió a las más de 30 organizaciones que integran la asamblea. En esta oportunidad la convocatoria se hizo extensiva a movimientos sociales, sindicatos, centros de estudiantes, trabajadores ocupados, desocupados y distintas agrupaciones políticas.

image.png

La guerra de Milei contra los jubilados

"Este Presidente vino a declararnos la guerra a nuestro sector y ahora quiere decirle no al aumento que mejora la situación de los que cobran las minina", expresó a C5N Nancy Yulán, docente jubilada que todos los miércoles participa de la concentración del colectivo de jubilados en el Congreso.

Yulán se jubiló hace poco más de un año tras haber trabajado más de 30 años en distintas escuelas de Ciudad y provincia de Buenos Aires dando clases de lengua, literatura y latín. En los últimos meses tuvo que volver a dar clases particulares para poder llegar a fin de mes.

"Me jubilé hace no mucho y nunca pensé que en tan poco tiempo mi jubilación se iba a ver tan deteriorada por los tarifazos y la inflación. He tenido que volver al oficio para solventar mi día a día", manifestó.

De todas maneras señaló que los que peor la están pasando son los jubilados que cobran la mínima. "Nadie puede vivir con una jubilación de 230 mil pesos más el bono que es una limosna. Esta ley que se votó a favor de los jubilados de cierto modo alivianaba la situación y ahora Milei la quiere vetar".

La mujer contó que en la asamblea hay muchos casos de jubilados con enfermedades graves que no están recibiendo medicamentos por el desguace del gobierno al PAMI o que no pueden acceder a los mismos porque priorizan comprar alimentos.

"Este gobierno ataca a las infancias, a los comedores y a los de la tercera edad que hemos aportado a la construcción de nuestro país. Es por eso que llamamos a movilizar a todos los jubilados y pensionados del país. Este miércoles tenemos que ser muchos", completó.