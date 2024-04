Juan Grabois: "Voy a encabezar una lista de diputados nacionales"

" Voy a encabezar una lista de diputados nacionales . Creo que las diferencias políticas las tenemos que dirimir como en las PASO. Si sacan las PASO para embarrar la cancha, hay que hacer internas propias. A veces no se puede dirimir conversando. Nosotros queremos construir una representación política que se parezca más al pueblo ", aseguró el dirigente en Minuto Uno .

En tal sentido, el abogado aclaró que entendió su nuevo papel en la sociedad: "Desde la campaña presidencial cambié mi rol de luchador social a dirigente político. Nuestra responsabilidad es organizar la bronca y construir la alternativa. Son dos caras de la misma moneda. Nosotros estamos hablando entre muchos, sabemos que hay una crisis de conducción en nuestro campo político, pero que florezcan mil flores".

"Tienen que estar las Nati Zaracho, las Ofelia, que son las pibas y los jóvenes. También tienen que estar los laburantes, los artistas, los jubilados, los veteranos de Malvinas y nuestro pueblo", detalló Grabois acerca de la representación que debe contar el armado para los comicios del año que viene.

Por último, durante la entrevista con Gustavo Sylvestre, expuso que debe terminar la imposición de las candidaturas: "Las cosas no se tienen que volver a definirse entre cuatro paredes. Yo no me quiero volver a enterar quién es el candidato a los 15 minutos del cierre de lista. Eso tiene que ser una discusión de cara al pueblo peronista y progresista".

"Caputo y Sturzenegger son monstruos en serio"

Luis Caputo Grabois criticó duramente al ministro de Economía, Luis Caputo.

Juan Grabois cuestionó severamente la política económica que desarrolla el Gobierno del presidente Javier Milei y remarcó que genera "miseria planificada", un término que introdujo el escritor Rodolfo Walsh, quien luego fue desaparecido durante la última dictadura militar.

"Berti Benegas Lynch viene a ser parte de la coreografía, un actor de reparto. Caputo y Sturzenegger son monstruos en serio, son los autores intelectuales de la miseria planificada de la Argentina (...) Tiene el cinismo, como Caputo, de decir que las prepagas empezaron una guerra contra la clase media. Pero señor, usted firmó el DNU que las habilitaba a destruir a un montón de familias de clase media", expuso el dirigente social.