Jorge Rial, sobre el Gordo Dan: "Hace lo que hace porque este Gobierno detesta la política"

El conductor advirtió en C5N que "el que no está del lado de Milei es su enemigo" y agregó que el troll libertario "representa la esencia del régimen" del Presidente.

Rial apuntó hacia el desprecio con el que cuenta la administración de La Libertad Avanza y lo vinculó con el Gordo Dan. "El Gordo Dan hace lo que hace porque este Gobierno de verdad detesta la política, entonces no respeta limites, reglas ni prospectos. Él es la consciencia libertaria de Milei", marcó.

El troll libertario había pedido la salida de Julio Garro como subsecretario de Deportes después de que exigiera que el astro Lionel Messi pida disculpas en medio de las acusaciones de racismo contra la Selección argentina por una canción sobre Francia tras el bicampeonato en la Copa América.

En tal sentido, en Argenzuela, por C5N, analizó el lugar que ocupa en la gestión presidencial de Milei. "El Gordo Dan representa la esencia del régimen de Milei. No lo representa Guillermo Francos, Patricia Bullrich ni nadie del PRO. La esencia pura que llevó a Milei al poder es el Gordo Dan", expresó.

"Es el libertario más puro y el que no está contaminado por absolutamente ninguna idea extraña a lo que dice y propone Milei. El que no está del lado de Milei es su enemigo. El Gordo Dan representa eso. Milei le hace caso. La esencia de Milei y por lo que votaron es por la bestialidad. El grado de humillación que tiene el régimen de Milei y la aceptación de la humillación por parte de quienes son rajados no lo vi nunca", marcó el conductor.

El Gordo Dan encabezó a los trolls libertarios que habían pedido la salida de Julio Garro del Gobierno

El presidente Javier Milei despidió a Julio Garro como subsecretario de Deportes luego de que afirmara que el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, debe pedir disculpas en medio de las acusaciones contra la albiceleste por racismo a Francia en una canción tras el bicampeonato en la Copa América.

Previo al despido, Garro desmintió "categóricamente" haberle pedido a Messi que se disculpe, pero los trolls del Gobierno le salieron al cruce en redes sociales y le exigieron que renuncie.

La polémica se originó este miércoles cuando, durante una entrevista con Urbana Play, Garro sostuvo que "el capitán de la Selección debe salir a pedir las disculpas de ese caso, lo mismo que el presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino)", Claudio "Chiqui" Tapia.

La frase no cayó bien entre las principales cuentas libertarias de la red social X (antes Twitter). "Bueno, ya sabés cómo funciona esto, ¿no, Julio Garro?", publicó "El Gordo Dan", quien ya había amenazado al exsecretario de Agricultura, Fernando Vilella, y luego se atribuyó su salida del Gobierno.

Ante la repercusión que tuvieron sus declaraciones, el funcionario las negó horas después. "Desmiento categóricamente que haya solicitado a Messi que pida disculpas. Sería una falta de respeto a quien nos honra permanentemente con su calidad humana y deportiva", afirmó en X.

El posteo del subsecretario cosechó decenas de respuestas de los trolls, muchas de las cuales incluían el video de la entrevista con sus declaraciones textuales. Entre las cuentas verificadas se destacaron el propio Gordo Dan y otras conocidas como Pregonero, El Trumpista, Piti, Stanley del 56% y el periodista Marcelo Duclos.

"Estás grabado, es tarde"; "Vaya juntando sus cosas"; "En un rato te llega el telegrama"; "Despedido. Abrí el mail que estás afuera"; "Renunciá ya. No es época de tibios con perspectiva woke", y "Agarrá tus cosas y andate del gobierno. No estás a la altura", fueron algunos de los comentarios.