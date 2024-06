Javier Milei y la apuesta política para mantener gobernabilidad

Si algo es reconocido por todos los espacios políticos es la capacidad de diálogo y negociación de Francos. Con un presente más empoderado, la pregunta es si ahora va a poder cumplir las promesas que, en general, no llegaban a concretarse. Él mismo reconoció en una frase desafortunada para La Libertad Avanza (LLA), luego corregida, que su llegada respondía a que a "Milei se le hace complicada la política, no la entiende”. Más allá del error de expresarlo públicamente, es cierto que Milei no sigue los manuales de estilo tradicionales. Su foco está más puesto en el plano económico que en la gestión del día a día, lo que dificulta el accionar en muchas áreas.