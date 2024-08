Javier Milei volvió a defender los fondos destinados a la SIDE: "Argentina es un país que recibió dos atentados"

Los 100 mil millones de pesos que el Gobierno destinó a la SIDE, en medio de una profunda crisis económica y un severo ajuste del gasto público, fue eje de discusión en las últimas semanas.

El miércoles pasado, Diputados derogó el DNU presidencial con 156 votos a favor y solo 52 negativos. El peronismo, la izquierda, buena parte de la UCR, Hacemos Coalición Federal y el sector del PRO que responde a Mauricio Macri votaron en contra del Gobierno lo que generó máxima tensión entre el oficialismo y el expresidente.

La decisión del Congreso se sumó a otra medida adoptada por la Comisión Bicameral de Inteligencia. Allí, el Gobierno postulaba al senador entrerriano Edgardo Kueider, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que se convirtió en aliado para el oficialismo luego de su voto en favor de la Ley Bases. Otro sector impulsaba a un legislador del PRO, el misionero Martín Goerling, cercano a Patricia Bullrich y bendecido por la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Pero una alianza de distintos bloques opositores confrontó con otra moción e impuso el nombre de Lousteau.

Javier Milei defendió el veto de la reforma jubilatoria

En diálogo con Radio Mitre, Milei se refirió a la aprobación de la reforma jubilatoria en el Congreso: “Esta medida es profundamente irresponsable. la casta política, la basura que votó esto, está intentando exterminar a la juventud argentina”. Además consideró que fue inconstitucional lo que se debatió: “Lo que ha hecho el Congreso es querer romper el programa económico. Fue un acto de demagogia que a los argentinos le hubiese costado 370 mil millones de dólares”.

Y luego volvió a atacar a los legisladores: “Cada vez que los degenerados fiscales del Congreso vayan contra el equilibrio fiscal, yo les voy a responder con un veto”.

Javier Milei opinó sobre la interna de la Libertad Avanza

El Presidente también fue consultado por la interna desatada dentro de La Libertad Avanza, que tuvo una una escalada en los últimos días: “Todos los partidos tienen internas. Mire el espacio de (Mguel) Pichetto, todos votan cosas distintas, todos dicen cosas distintas, pero nadie le pone la lupa arriba. Pero todos hacen foco en las críticas que hace alguno de ese espacio”, lanzó tratando de eludir el tema.

Sobre el intercambio de bromas entre la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el jefe del bloque peronista en el Senado, José Mayans, durante la sesión en la que se aprobó la reforma jubilatoria, Milei también trató de bajarle el tono. “Hizo un chiste, ¿cuál es el problema?”. Explicó que Villarruel tiene un tipo de humor particular y pidió no sacar la frase de contexto. Dijo además que no veía motivo para estar molesto y que el chiste no afectó ninguno de sus derechos fundamentales como la vida, la libertad, o la propiedad, pilares de sus principios liberales.

Finalmente, se refirió a las legislativas de 2025 y una posible fusión entre La Libertad Avanza y el PRO: “Antes de llegar a esa discusión con Macri, nosotros tenemos que resolver algunas cuestiones de coordinación entre los distintos espacios, pero es algo en lo que estamos trabajando”.