Junto a Victoria Villarruel, Javier Milei encabezó el Tedeum en la Catedral Metropolitana

Qué hará tras la presidencia y qué pasa si no se cumple el Pacto de Mayo: las curiosas respuestas de Milei en redes

Luis Caputo llegó tarde Ignacio Petuchini

El arzobispo García Cuerva dio un discurso y pidió un despartar en los polítcos: “No permitan que los cascoteemos con intereses mezquinos, con la voracidad del poder, con conductas reprochables que demuestran que a muchos les falta el termómetro social de lo que viven los argentinos de a pie. Demasiadas cosas hicimos mal en un pasado del que todavía nadie se hace cargo. El resultado: seis de cada diez chicos son pobres, hay niños con hambre, no escolarizados, que no pueden leer o interpretar”.

Esto se dio luego de la vigilia por la independencia se realizó a las 0 del martes y allí, junto a 10 gobernadores, firmaron los 10 puntos presentados por el Presidente en su discurso de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo.

Más tarde, estará presente en el desflie militar que inicia a las 10.30 en el cruce de Avenida del Libertador y Aguero, en la zona del Museo de Bellas Artes. Según el flyer de la convocatoria, se extenderá hasta Olleros.

Tras la firma del Acta de Mayo, Javier Milei encabeza el desfile militar en CABA por el Día de la Independencia

En el marco de los festejos por el Día de la Independencia, luego de la firma del Acta de Mayo en Tucumán, durante este martes 9 de julio se realiza el tradicional desfile militar en la Ciudad de Buenos Aires, que contará con aviones, tanques y otras unidades.