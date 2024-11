Javier Milei felicitó a Donald Trump y aseguró que puede contar con Argentina para "hacer grande a EEUU de nuevo"

"Sabés que podés contar con Argentina para llevar adelante tu tarea. Éxitos y bendiciones. Saludos, Javier Milei", concluyó. Completó el posteo con una foto en la que está junto a él, correspondiente a una de las visitas al país norteamericano.

Milei trump tuit

La relación entre ambos mandatarios comenzó a fogonearse principalmente en redes sociales, aún sin conocerse personalmente. Donald Trump fue uno de los primeros en saludar a Javier Milei tras ganar el balotaje en noviembre del año pasado y aseguró: "Volverás a hacer grande a Argentina".

Meses más tarde, Trump elogió a Javier Milei tras su charla en el Foro Económico Mundial de Davos. Aseguró que el mandatario argentino "está haciendo grandes progresos" y dijo que es "MAGA". "El nuevo Presidente de Argentina, Javier Milei, que realmente ama a su país, está trabajando duro y, según muchos que lo saben, ¡Haciendo grandes progreso!", publicó Trump con un mensaje en su propia red social, Truth.

Luego detalló que el mandatario argentino "heredó un desastre total, pero es MAGA, trabaja muy duro y, contra todo pronóstico, lo logrará. ¡Espero poder ayudarlo en el futuro!".

Sobre fines de febrero, en el marco de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC) que se celebraba en Washington y tras varios idas y vueltas en redes sociales, finalmente se concretó el encuentro entre Trump y Milei.

Visiblemente emocionado, el mandatario argentino miró fijamente al expresidente de Estados Unidos y lo saludó con un efusivo "Nice to meet you" ("Encantado de conocerlo"). Aunque no queda claro si el encuentro estaba pactado, Trump no rehuyó al saludo de Milei y lo abrazó afectuosamente. Luego, mirando a las cámaras que los filmaban y fotografiaban, exclamó: "Make Argentina Great Again" (MAGA - "Hacer Argentina grande otra vez").

La buena relación continúa, dado que el jefe de Estado estadounidense destaca su gran trabajo a la vez que Milei se mostró a favor de sus políticas durante la campaña de cara a estas elecciones del 5 de noviembre.

Kamala Harris no consiguió retener al voto latino

La vicepresidenta Kamala Harris no consiguió sostener el poderoso respaldo del voto latino que tuvo el actual presidente, Joe Biden en 2020, de acuerdo a los resultados de la encuesta de boca de urna elaborados por la cadena norteamericana NBC News.

Según esos estudios, los hombres latinos apoyaron al candidato Donald Trump por un margen de 10 puntos, es decir, el 54% frente al 44% que apoyó a Harris, lo que representa un cambio importante respecto de las elecciones anteriores. En 2020, los hombres latinos respaldaron al presidente Joe Biden frente a Trump por un margen de 23 puntos (un 59% frente al 36%).

Y entre las mujeres latinas, los demócratas también perdieron posiciones. Harris tiene una ventaja de 25 puntos entre las mujeres latinas, aunque es menor que la ventaja de 39 puntos de Biden en 2020. "Un aspecto positivo para Harris es que le está yendo un poco mejor que a Biden entre los votantes blancos", comentó el medio.

kamala-harris-vp

Por su parte, la agencia AP observó un cambio que surge en los datos de su encuesta entre los votantes negros y latinos, que "parecían ligeramente menos propensos a apoyar a Harris que a Biden hace cuatro años".

"Alrededor de 8 de cada 10 votantes negros respaldaron a Harris, en comparación con los aproximadamente 9 de cada 10 que respaldaron a Biden en 2020. Más de la mitad de los votantes hispanos apoyaron a Harris, pero esa cifra fue ligeramente inferior a los aproximadamente 6 de cada 10 que votaron por Biden", detalla la agencia.