Intento de atentado: explotó un paquete en la oficina del presidente de la Sociedad Rural

Nicolás Pino recibió dos sobres y uno de ellos se activó al ser abierto. Cuatro personas debieron ser trasladadas al Hospital Fernández por quemaduras leves. No hubo heridos de gravedad.

Uno de los paquetes, el que fue abierto, estaba destinado a Pino, mientras que el otro, que llevaba el nombre del vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda, no llegó a abrirse y fue intervenido por la Brigada de Explosivos.

Según informaron los efectivos, "no era un artefacto para dañar", ya que "no tenía metralla como para generar daño al explotar", por lo que se presume que se trató de una advertencia y no de un ataque.

Las autoridades ya se encuentran revisando las cámaras de seguridad para poder esclarecer lo ocurrido. De acuerdo a información policial, los envíos fueron remitidos a la sede sobre Juncal al 4450 y la zona se encuentra cortada por el operativo de seguridad.

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, se dirigió al lugar acompañado de su viceministro y exintendente de Lanús, Diego Kravetz.

"Provocó estruendos y algunos pequeños destrozos de su escritorio su computadora y monitor. A raíz de eso, se activó las alarmas de incendio, la secretaria fue trasladada con una pequeña contusión en la mano y otras tres personas que habían inhalado la resultante de esa explosión. Están todos bien por suerte", señaló el funcionario.

El comunicado de la Sociedad Rural tras la explosión

"Desde la Sociedad Rural informamos que en el día de hoy en nuestra sede social hemos recibido un paquete que al abrirlo generó humo activando el protocolo de seguridad del edificio", expresó la entidad en un comunicado.

"Cabe aclarar que nadie resultó lastimado y que las personas que estuvieron en contacto con el humo fueron derivados a un centro asistencial para el debido control. Ante esta situación, dimos alerta a las fuerzas públicas que están realizando el operativo correspondiente en todo el edificio y realizando la investigación pertinente", continuaron.

"Queremos transmitir tranquilidad a las familias de las autoridades y del equipo de trabajo, a los socios y a la ciudadanía de que todos nos encontramos en perfectas condiciones", finaliza el texto.