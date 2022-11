Horacio Pietragalla despidió a Hebe de Bonafini: "A un símbolo tan grande como ella nadie la va a reemplazar"

Las Madres y las Abuelas no tenían arrugas, sino agallas Las Madres y las Abuelas no tenían arrugas, sino agallas

En la misma línea, Pietragalla remarcó que De Bonafini era "una madre que tenía templanza, que decía las cosas que molestaba, que se plantaba" y aseguró que "a un símbolo tan grande como ella nadie la va a reemplazar". Al mismo tiempo, aclaró uno de sus pedidos: "No quería un velorio o algo triste, sino que se la recordara en una marcha".

Durante la entrevista en Conflicto de Intereses, el nieto recuperado número 75 expuso su sentimiento hacia Hebe: "Es tristísimo, uno nació con estas referencias. Se nos va un pedazo grande. ¡La veo y no puedo creer que no esté más! Nos va a pasar con cada una de ellas... Pudieron reparar a los 30 mil, a cada uno de nuestros viejos. Ese lugar que el Estado y la política no lo hizo hasta que llegó Néstor".

"Hebe era una mujer muy humilde"

Pietragalla hizo hincapié en la calidad humana y la intención de ayudar de Hebe de Bonafini y el resto de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. "Hebe vivió en la misma casa de toda la vida, era una mujer muy humilde. Ella hacía bandera de su humildad. Estela también. Cuando uno las ve, ninguna es millonaria, siempre están dando lo que no tienen", detalló.

Marcha en recuerdo de Hebe de Bonafini

Este jueves, a partir de las 15.30, se llevará a cabo la marcha 2.328 de las Madres de Plaza de Mayo en recuerdo y homenaje a Hebe de Bonafini. Además, desde la organización explicaron que "por pedido de la propia Hebe, sus cenizas descansarán en la Plaza de Mayo. En el transcurso de los días informaremos los detalles".