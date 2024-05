Guillermo Francos: "El Presidente me eligió a mí porque con la política argentina se le complica, no la entiende"

El flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló sobre su designación en lugar de Nicolás Posse, y consideró que el presidente Javier Milei lo eligió "porque con la política argentina se le complica, no la entiende" , y "es un momento en el que la política y la acción del Gobierno cuenta con varios objetivos pendientes". Además, confirmó la incorporación de Federico Sturzenegger al Ejecutivo .

" Mi nombramiento no conlleva un cambio político radical, estamos con varios objetivos pendientes y al mismo tiempo hay que coordinar los momentos que vive políticamente el país con las acciones de gobierno , entonces el Presidente juzgó que era apropiado, en función de la renuncia presentada por Posse, hacer un cambio en ese sentido", explicó, en diálogo con Radio Rivadavia.

"Me elige a mí porque se da cuenta de que con la política argentina a él se le hace complicado porque no la entiende, porque tiene diferencias. Y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar y por eso viene mi propuesta", subrayó.

Respecto a la continuidad de otros funcionarios, Francos señaló que "cuando cambia un titular de una cartera de gobierno, es obvio que se revén las funciones de los distintos integrantes. Algunos de los cargos seguramente continuarán y otros cambiarán. Tendremos que analizar la gestión, la eficiencia, el momento. Todas las decisiones van a ser consensuadas con el Presidente".

posse.jpg Nicolás Posse presentó su renuncia como jefe de Gabinete este lunes.

Consultado sobre el arribo formal al Gobierno de Federico Sturzenegger, una figura cercana pero que no ostenta ningún cargo, refirió que el economista es para Milei "una figura clave en su equipo con miras a la desregulación de todo este sistema que tenemos los argentinos".

"Él tuvo mucho que ver en la conformación de lo que fue el DNU 70/2023 y la Ley Bases original y está trabajando permanentemente en cómo simplificar el sistema argentino. Va a ser miembro del Gabinete, todavía no está definido el nombre del cargo pero va a estar relacionado con la desregulación", precisó.

El ministro remarcó sobre su rol que "me he podido desenvolver todo este tiempo para poder articular con la política dentro de nuestra situación, somos un espacio político que ha llegado al poder con muy poca representación parlamentaria, eso genera mucha dificultad y nos ha costado mucho mantener esta relación con el Congreso".

"La realidad es que el Presidente tiene una visión de la política, la cuestiona, quisiera que cambie, pero también es cierto que tiene la sagacidad de ver que no se puede conversar con la política sin alguien capaz de dialogar y ese es el rol que me ha asignado a mí. Como él no tiene esa habilidad confía en alguien que pueda tenerla, ese es mi rol", definió.

Embed - JAVIER MILEI echó a NICOLÁS POSSE de la jefatura de Gabinete y lo reemplaza GUILLERMOS FRANCOS

Sobre la llegada de funcionarios al Gobierno provenientes de otros espacios, Francos planteó que Milei "está abierto a incorporar dirigentes que sean capaces, probos y tengan la misma concepción y abracen las ideas de la libertad". "Lo vamos a hacer así, en esto no hay ninguna discriminación, todos los que puedan aportar son bienvenidos. En todos los sectores políticos hay personas con gran capacidad, iremos conversando. Es un ministerio muy gente que tiene hoy a gente trabajando de distintos sectores, tendremos que ver cómo vamos llevando adelante la gestión", manifestó.

Ante la salida de Posse, su reemplazante afirmó que "poner en marcha desde la posición inicial en la que estábamos genera un desgaste, él con el Presidente han tenido diferencias que llevaron a esta situación, no es un tema nuevo que se hablara de la renuncia del jefe de Gabinete, en un momento pareció que la situación era insostenible y presentó su renuncia, que era lo más aconsejable para terminar con todas las especulaciones y comenzar una etapa nueva".

"Me da la sensación de que hemos pasado un momento muy complicado, la recesión, todo lo que se generó producto de la situación que existía en el país al momento de asumir el gobierno, que se están corrigiendo las variables macroeconómicas y que está comenzando a haber signos de reactivación, que se van a empezar a ver en las próximas semanas", refirió sobre la situación económica.

Comunicado de la Oficina del Presidente

"Toda esta decisión que cambia un poco la concepción de la Argentina de usar al crédito como arma de crecimiento y desarrollo es importante. La aprobación de la Ley Bases es casi una obsesión, por los dos o tres temas fundamentales que plantea y que permitan invertir en sectores que van a generar mucho ingreso de divisas, mucho crecimiento en minería, petróleo y gas", agregó.

Respecto al avance del proyecto de ley en el Congreso, reveló que "entre martes y miércoles estaremos tratando de conseguir la aprobación del dictamen en comisiones y ahí avanzar hacia la aprobación de la ley. Ese me parece que es un hito importante para el despegue de la economía, la generación de inversiones".