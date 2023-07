Grabois reveló qué hará en caso de que Massa se imponga en las PASO

"Si él llegara a ser el ganador, no solamente es posible (pedir el voto para Massa), sino que, si no lo hago, sería una estafa. Porque yo voy en una coalición, no es que voy con una lista aparte o que voy en la lista de otro partido. Las reglas de juego de la coalición es que el que gana, gana y el que pierde, acompaña. Eso es así, no lo dudé ni un segundo, en ningún momento. Eso no quiere decir un cheque en blanco", advirtió Grabois, en diálogo con el periodista Juan Amorín en radio Futurock.