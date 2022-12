Funcionarios e intendentes del PJ cerraron el año en un acto en Lomas de Zamora

“Hoy están en juego muchas más cosas que una simple elección. A Cristina, que es nuestra mayor líder, no solo la quisieron matar, sino que la quieren proscribir”, aseguró Insaurralde, y agregó: “Debemos pensar en el difícil momento que vive la democracia. Hoy no hay otra consigna que no sea ‘mafia o democracia’. No hay posibilidad de democracia con estos grupos de poder”.

Por su parte, Máximo Kirchner destacó: “Esos 12 años pudieron ser buenos porque hubo dirigentes políticos, un presidente y fundamentalmente una presidenta que decidió bancarse el castigo de los más poderosos de la Argentina para de esa manera poner de pie a su pueblo y defender los intereses de los ciudadanos y ciudadanas argentinas”. Además, destacó: “Quiero agradecerles el acompañamiento y el cariño que siempre le han dado a Cristina, y que ella ha podido devolver en cada acción de gobierno, en cada acción política o siempre que tiene la oportunidad de usar la palabra para defenderlos y proponerles un futuro mejor”.

máximo kirchner - PJ

A su turno, Wado de Pedro llamó a los presentes a que “encendamos el motor de la militancia de la provincia de Buenos Aires. Salgamos a caminar puerta por puerta, casa por casa, ciudad por ciudad, barrio por barrio para salir a ganar en el 2023. Vamos a trabajar y vamos a militar para recomponernos”.

wado - acto PJ

Durante el encuentro estuvieron presentes también el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Federico Otermín; la senadora Juliana Di Tullio; el ministro de Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti; el ministro de Infraestructura bonaerense, Leonardo Nardini; la ministra de Gobierno Cristina Álvarez Rodríguez; la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; el vicejefe de Gabinete, Juan Pablo de Jesús; el administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta; el administrador de Vialidad Provincial, Hernán Yzurieta y los intendentes Nicolás Mantegazza (San Vicente); Gastón Granados (Ezeiza); Mayra Mendoza (Quilmes); Marisa Fassi (Cañuelas); Karina Menéndez (Merlo); Lucas Ghi (Morón); Carlos Ramil (Escobar); Juan Fabiani (Brown) y los legisladores provinciales, Mariano Cascallares, Adrián Santarelli y Emmanuel González Santalla.