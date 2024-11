Fin del debate presidencial y recorte del financiamiento público a partidos políticos, los ejes de la reforma electoral de Milei

El Gobierno anunció que enviará al Congreso el proyecto de ley para eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) pero no es la única propuesta de Casa Rosada, sino que entre los puntos que se resalta de la reforma electoral libertaria se encuentra: que el debate presidencial deje de ser obligatorio y modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos.

Fuentes cercanas al Gobierno, detallaron a C5N que la reforma electoral de Milei tiene tres ejes: eliminar las PASO, modificar el financiamiento y la Ley Orgánica. Este viernes, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Ejecutivo avanzaría en la eliminación de las elecciones primarias. No obstante, las fuentes consultadas aclararon que el tratamiento del proyecto se realizará "respetando los usos y costumbres", es decir, que se prevé que se trate en extraordinarias y no en ordinarias el próximo año que es electoral.

El principal argumento del Gobierno para eliminar las PASO se basa en que se trata de "suprimir una herramienta que se convirtió en una encuesta paga por los argentinos y que ya no dirime internas". Según la hoja de ruta del Ejecutivo, la supresión de las primarias ahorraría al Estado 45 mil millones de pesos y el principal argumento es: cuidar el superávit fiscal.

Otro punto que replican desde Casa Rosada para sumar voluntades es que se respetará el ámbito interno de los partidos políticos, los cuales podrán dirimir sus internas de acuerdo al reglamento de cada espacio político y avanzar hacia un calendario que no desgaste a la ciudadanía En ese punto, se derogaría el Título 2 de la Ley 26.571 y el objetivo es que cada espacio político nombre a sus veedores judiciales y que se agilicen los plazos recursivos.

El Gobierno comenzó a tender puentes con la Justicia Electoral para llegar a consensos que permitan allanar el tratamiento del proyecto. "Encontramos puntos de coincidencias y en otros no", aclaró un allegado a Balcarce 50.

Fin del debate presidencial y del financiamiento público a partidos políticos

Otro punto sensible en la reforma electoral: se buscará la modificación del financiamiento a partidos políticos con el argumento de "reducir el gasto público y mejorar la transparencia". Los ideólogos de la reforma replicaron: "No importa cuánto se gasta, sino cómo se financia. Lo importante es que el dinero que se gaste sea trackeable".

Asimismo, el Estado se correría del financiamiento de las campañas electorales, lo cual, perjudicaría a los espacios políticos y sin una estructura sólida. No obstante, no se cotaría el financiamiento para el sostenimiento de los partidos políticos. También, se aumentan los topes privados por personas que se estima que sea alrededor de 40 millones de pesos a 300 millones por persona; se elimina el límite de gasto de las campañas.

En este punto, desregula el espacio de publicidad en los canales de televisión y radios. Hasta el momento el 50% es a cuenta de los medios y el otro 50% es del Estado. Ahora, cada partido podrá contratar el espacio publicitario que quiera, mientras que los partidos chicos se enfrentarán a la desventajosa tarea de buscar financiamiento.

Además, se endurecerá el régimen de sanciones y multas vinculadas al financiamiento: lavadores de activos no pueden ser aportantes, el dinero debe estar bancarizado y no se aceptará efectivo. En este punto, aclararon que se podrá utilizar cualquier banco para bancarizar, no solo el Banco Nación, como ocurría hasta el momento.

Otro punto que se desprende de la reforma política de Milei es la desregularización del debate presidencial, el cual era organizado por la Cámara Nacional Electoral. "No está institucionalizado y dejará de ser obligatorio", adelantaron las fuentes consultadas por este medio y la idea es que cada partido político negocie y arregle con los canales de televisión la participación de los mismo.

Reforma de la Ley Orgánica de los partidos políticos

El tercer punto tiene que ver con modificar la Ley Orgánica de partidos políticos y el argumento central en este eje es ordenar y que haya una verdadera representatividad. “Hay una proliferación de partidos que no tiene representatividad y están para recibir el financiamiento del Estado”, cuestionó un allegado a Casa Rosada y comparó que en Argentina hay 49 partidos nacionales, mientras que en Paraguay y Chile tienen la mitad, Uruguay 12 y Brasil 33.

"Queremos lograr mayor representatividad. Tenés que sacar más 3% en una de las dos últimas si no caduca", advirtieron y apuntaron que el plazo de adecuación es hasta el 30 de junio de 2026.