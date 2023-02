Felipe Miguel volvió a cruzar a Patricia Bullrich por las Taser en CABA

El funcionario planteó en diálogo con Radio 10 que "es importante entender es que para poder usar las pistolas hay que tenerlas. Y como no se producen en Argentina hay que traerlas, y para eso hay que tener un permiso de un organismo del Gobierno nacional que es el ANMAT. Y eso es lo que estamos transitando".

"Esto se demoró y por eso se inició una demanda judicial, hecha por el proveedor. Nosotros acompañamos esto porque somos una parte interesada, hace pocas semanas se expidió la Justicia y le ordenó al Gobierno que defina esta situación. El Gobierno apeló con un argumento bastante poco serio, porque dice que la pandemia lo dejó sin los recursos presenciales necesarios para resolver este tema", sostuvo.

Consultado sobre si cree que la presidenta del PRO utiliza el tema de las pistolas para la campaña, Miguel expuso: "Tenemos que hablar con la verdad, con datos reales". "La Corte rechazó la queja, no está en discusión el uso de las taser. Nosotros decidimos usarlas, por eso las compramos", concluyó.

El cruce Felipe Miguel y Patricia Bullrich: ahora se pelean por las Taser

Este lunes, Miguel citó un video publicado por Bullrich en Twitter en el que se muestra a la presidenta del PRO criticando al Gobierno porteño por no utilizar las pistolas Taser. "En vez de pedir más permiso, usalas, punto. No le pidas más permiso a nadie. No le podés pedir permiso a un Gobierno que te dice que no a propósito", expresó en las últimas horas en A24. Luego, en el posteo, agregó: "Le diría a Horacio (Rodríguez Larreta): 'tomá la decisión'".

Luego de que la exministra se manifieste de esa manera, Miguel le respondió: "CABA ya decidió usar las Taser. En efecto hace más de dos años las compramos pero el Gobierno nacional tiene frenada la importación desde entonces. No es un tema de decidir usarlas sino de poder importarlas", sentenció en las redes sociales.

En tanto, el jefe de Gabinete porteño detalló cómo se encuentran las tratativas para autorizar que ingresen las pistolas Taser al país, mientras se aguarda por la resolución del tema. "Como todos saben, la importación de armas en Argentina requiere la autorización del Gobierno nacional. La traba a la importación de las pistolas Taser está en la Justicia. Hace dos semanas hubo, ante un amparo de CABA, una sentencia judicial que ordena al ANMAC a definir la situación", sostuvo.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1627842185516183552 “Hay un fallo de la Corte que autoriza a usar las Taser. En vez de pedir tanto permiso al Gobierno, que te dice siempre que no a propósito, le diría a Horacio: tomá la decisión”.#LaCruelVerdad @trebuquero pic.twitter.com/DlZ0gvL063 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 21, 2023

"Repito: no es un tema de decidir usarlas sino de poder importarlas. Ni bien CABA tenga las pistolas Taser las va a usar", sostuvo.

El cruce se produjo después del asesinato a la policía Maribel Nélida Zalazar, lo que alimentó el debate sobre la utilización de las pistolas Taser.

Patricia Bullrich y Felipe Miguel fueron protagonistas de una de las peleas más crudas y públicas de la alianza opositora. En noviembre del año pasado, durante la presentación del libro Para qué de Mauricio Macri, Bullrich miró al jefe de Gabinete de Larreta, y sin sin ponerse colorada, le espetó: “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”. La furia de Bullrich quedó grabada en un video que se volvió viral.

El enojo de la ex ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa tenía como antecedente un reportaje televisivo en donde Miguel la había cruzado por su reacción frente a los operativos que había realizado la Policía en Recoleta, frente a la casa de Cristina Kirchner, durante la vigilia realizada por militantes antes del fallo de la causa Vialidad.