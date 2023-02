Nuevo round entre Felipe Miguel y Patricia Bullrich: ahora se pelean por las Taser

Miguel citó un video publicado por Bullrich en Twitter en el que se muestra a la presidenta del PRO criticando al Gobierno porteño por no utilizar las pistolas Taser. "En vez de pedir más permiso, usalas, punto. No le pidas más permiso a nadie. No le podés pedir permiso a un Gobierno que te dice que no a propósito", expresó en las últimas horas en A24. Luego, en el posteo, agregó: "Le diría a Horacio (Rodríguez Larreta): 'tomá la decisión'".