El escándalo legal que podría dejar a Wanda Nara afuera de Master Chef

La mediática suma una nueva polémica que pone en riesgo su debut como conductora en el canal de las pelotas. Desde el entorno de la producción hay preocupación por el impacto en los auspiciantes.

Wanda Nara vuelve a ser el centro de la polémica. Si no es por una historia picante en Instagram o por su presencia en una fiesta familiar, ahora la mediática suma un nuevo escándalo que podría dejarla fuera de la conducción de su próximo programa en Telefe .

Este fin de semana, la doctora Carla Junqueira denunció públicamente a Wanda por una deuda de 50 mil dólares , y también apuntó contra Ana Rosenfeld por el no pago de honorarios profesionales . La abogada explicó en diálogo con C5N que colaboró en una causa internacional como especialista en derecho y que su trabajo no fue remunerado: “Yo por canje no trabajo”.

La denuncia llega en pleno proceso de preproducción del reality gastronómico que, según lo anunciado por Dario Turo , tendría a Wanda como conductora. Sin embargo, la continuidad del proyecto quedó en duda luego de que trascendiera que la empresaria estaría incumpliendo una cláusula contractual clave .

Fuentes cercanas al canal confirmaron a C5N que todos los contratos vigentes contemplan una cláusula de “buena conducta pública”, con el objetivo de proteger la imagen de Telefe frente a anunciantes .

“La gente de legales no está contenta con todo lo que va saliendo de Wanda. La tienen entre ceja y ceja y creen que va a espantar a los auspiciantes… ya se lo dijeron a las autoridades, pero hacen oídos sordos porque están encaprichados con ella”, reveló una fuente interna del canal.

En redes sociales ya empiezan a circular nombres de posibles reemplazos para la conducción del ciclo, lo que intensificó las especulaciones sobre un cambio de rumbo en la producción.

Wanda Nara en Cerro Bayo Wanda salió airosa de una encuesta de popularidad en redes sociales. Redes sociales

Desde Paramount insisten en que Wanda sigue al frente del programa, y que el casting de celebridades para participar ya está en marcha. La nueva edición tendrá un enfoque más orientado al show y los cruces mediáticos, con un jurado que promete ser más exigente que nunca.

A pesar de las versiones que indicaban que el reality no saldría al aire este año, Telefe desmintió los rumores:

“Estas noticias son malintencionadas. Quizás están castigando a Wanda, pero nosotros seguimos adelante con nuestros planes”, dijeron desde el canal.

Con el debut previsto para los próximos meses, la gran incógnita es si finalmente será Wanda quien tome la conducción, o si el canal dará un volantazo para cuidar un formato que históricamente estuvo alejado de los escándalos.