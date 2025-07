En la previa de la reunión con Javier Milei, el titular de la Sociedad Rural remarcó su reclamo contra las retenciones

Nicolás Pino insistió en que "los derechos de exportación es el impuesto más nefasto que se le puede aplicar a una producción" y pidió por infraestructura vial: "Si no tengo caminos para transitar, si mi producción no puede salir del campo porque no tengo esa posibilidad, de qué sirve".

"En lo particular, con el Presidente mantenemos un diálogo, está totalmente empapado de las dificultades que como sector estamos pasando y ha dicho tanto en público como en privado que es un fanático de la actividad del campo y entiende que es el sector más competitivo y productivo de la Argentina, no solamente ahora sino desde hace muchísimos años. El campo siempre está aportando no solo para uno como productor sino en beneficio de un país que necesita producir más y mejor", remarcó en diálogo con La Nación +.

"Entendemos que para bajar impuestos hay que generar más recursos. Los mayores recursos se van a generar con mayor producción. Estamos a la altura de poder asumir ese desafío como productores. Necesitamos que cada uno cumpla con lo que tiene que hacer. No solo el Gobierno nacional, sino los provinciales y municipales, hacer lo que tienen que hacer y enfocarse en la reducción impositiva, porque eso nos va a generar la posibilidad de poder invertir más en producir más", añadió.

Javier Milei Nicolás Pino Sociedad Rural mate El presidente Javier Milei en la edición 2024 de la Expo Rural.

Además, Pino se refirió a la cuestión de las rutas, luego del cierre de la Dirección Nacional de Vialidad por parte del Gobierno. "Lo venimos charlando desde hace tiempo: de nada sirve producir más si ese producido no se puede poner en los lugares donde hay que ponerlo. Si no tengo caminos para transitar, si mi producción no puede salir del campo porque no tengo esa posibilidad, de qué sirve. Entendemos que una infraestructura tampoco puede pasar de un día para otro, pero hay que ponerse a trabajar en eso porque si no se hace muy difícil", señaló.

También planteó que "el 85% de la exportación se maneja en la famosa hidrovía del río Paraná y nosotros somos los principales dadores de carga de esa hidrovía, necesitamos una tarifa realmente competitiva, porque se nos pone muy difícil por los costos elevados".

Volviendo a la cuestión tributaria, el titular de la SRA expuso: "No me cabe duda de que el camino que estamos transitando es llegar a la retención cero. Para los que no lo tienen claro, los derechos de exportación es el impuesto más nefasto que se le puede aplicar a una producción".

"En el caso puntual de la soja, que está recibiendo el precio históricamente más bajo a nivel mundial, y los productores sufrimos ese impuesto del 33%, es hasta obsceno tener una carga impositiva así más todo lo que seguimos pagando los argentinos que laburamos. Entonces no hay que discutir, hay que insistir, el camino es por achicar impuestos porque después el campo va a sorprender al país en la capacidad productiva que tenemos", concluyó.

Comenzó la Exposición Rural 2025: El toro "Escocés" fue el primer animal en ingresar

Pasadas las 8 de este martes se inició la 137° edición de la Expo Rural con la presentación de Escocés, el primer animal en ingresar al evento. Se trata de un toro de raza Hereford, que proviene de Cabaña San Marón, ubicada en la localidad bonaerense de Espartillar. El nombre proviene de la nacionalidad de su genetista.

"Este año calculamos que estaremos cerca de los 2200 animales, que estarán pasando por la pista de Palermo. Es una gran exposición, vamos a ver una genética de punta", destacó Pino.