Confirman que con la fórmula de Javier Milei las jubilaciones perdieron un 32%

En tal sentido, el periodista Andrés Lerner expuso en C5N que la sanción del Congreso para aumentar las jubilaciones, el bono y reinsertar la moratoria previsional "le está dando una salida barata al Gobierno" debido a que cometió "una ilegalidad al modificar la actualización de las jubilaciones por DNU. Esto va a traer muchísimos juicios en contra del Estado".

Lo que le permitía al Gobierno no es que los jubilados no pierdan más contra la inflación, sino que los jubilados no recuperen nunca lo que ya habían perdido

La gestión libertaria decidió derogar la ley 27.609 a través del DNU 274/24 y vinculó los incrementos de las jubilaciones a la inflación. "Lo hizo después de licuar a los jubilados y dejar los haberes en un piso muy bajo", advirtió el periodista especializado en asuntos económicos.

El informe del CEPA sobre las jubilaciones

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe sobre cuánto cobrarían los jubilados en la actualidad si se hubiese mantenido la fórmula del Frente de Todos. Tras el cambio en la manera de actualizar los montos, los haberes perdieron 32% durante el Gobierno de Javier Milei.

"En marzo de 2024, el Gobierno saca las actualizaciones por inflación. Al principio fue más redituable, a partir de septiembre de 2024 la curva se empareja y en diciembre del año pasado la fórmula anterior le empieza a ganar bastante fuerte a la de Milei (...) Hoy un jubilado de la mínima, que cobra 304.726 mil pesos, tendría una jubilación de 403.302 pesos. Es decir 100 mil pesos más", explicó Andrés Lerner.