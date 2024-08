Emiliano Yacobitti: "El Gobierno empezó a bajar la llama de la universidad pública de a poco"

La situación salarial de los trabajadores de la Universidad de Buenos Aires es una de las cuestiones que más inquietan a las autoridades de la casa de estudios universitarios. "Estamos hablando de lo más elemental. A nadie se le puede pedir no llegar a fin de mes, no pagar el colegio de tus hijos, no pague las tarifas por dar clases en la universidad pública. Esto está pasando con los docentes. Se van al sector privado o a otros países, donde cobran tres veces más", afirmó

"Necesitamos analizar cuáles son las prioridades de la Argentina. Entre lo que dejás de recaudar por Bienes Personales, más los subsidios que le dan a las empresas que tienen ganancias en dólares, resolvés el problema de los jubilados y los trabajadores universitarios", aseguró el exdiputado por la Unión Cívica Radical.

"El Ministerio de Capital Humano sacó una nota diciendo que el ajuste que habían hecho en las universidades fue la mitad de la inflación. Esos datos son falsos. No podemos callar, el juego del gobierno es deslegitimar a las universidades", concluyó Yacobitti.