Emilce Moler, sobreviviente de La Noche de los Lápices: "El pacto del 'Nunca Más' está resquebrajado"

A 48 años de uno de los secuestros más emblemáticos de la dictadura, la ex detenida-desaparecida habló con C5N sobre el desafío de reconstruir una democracia que hoy se muestra "débil". En medio de los discursos y actos negacionistas del Gobierno, cómo lograr que la dictadura no sea una foto sepia para la población Sub-30.

Cada año, cuando se acerca la fecha de un nuevo aniversario de “La Noche de los Lápices”, los recuerdos se concentran. Emilce Moler se acuerda “absolutamente de todo”. Tanto es así que se animó a volcar cada detalle en su libro La larga noche de los lápices: Relatos de una sobreviviente (Marea, 2020).

“En el día a día, para vivir, jugamos a que nos olvidamos de algunas cosas, pero nos acordamos de todo. Tengo buena memoria porque ejercí la memoria. Porque, cuando me di cuenta de que era sobreviviente, que tenía un pedazo de la historia, hice un ejercicio de la memoria para no olvidar nada. Y fue clave para los juicios, en donde pude dar el testimonio. Quizás ahora, después de haber testimoniado en los juicios y de haber escrito el libro, me estoy permitiendo olvidar algún detalle. Pero a los chicos y chicas que no están… de ellos no te olvidás. Y es lo que más te duele día a día”, cuenta Moler a C5N, caminando por el Espacio de Memoria y Derechos Humanos ex ESMA.

Emilce fue educada en una escuela de monjas. Era buena alumna, para nada rebelde y muy católica. De familia muy antiperonista, pero con mucha sensibilidad social. La caridad hacia los pobres era una constante en su casa.

Cuando ingresó a la escuela de Bellas Artes, su cabeza dio un giro. Compañeros y profesores comenzaron a hablarle de los procesos de liberación, los poderes, los intereses. Y fue así que empezó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).

“En los años ’73 y ’74, en La Plata, todo era ebullición, cambio. La revolución latinoamericana estaba a la vuelta de la esquina. Me dijeron que con la política podíamos transformar y hacer que no haya pobres. Y yo quise eso. Abracé esa causa y traté de no dejarla nunca más”, explica Moler.

Hoy, a 48 años de “La Noche de los Lápices”, y luego de enormes avances en materia de Derechos Humanos, se pueden advertir discursos y actos negacionistas en el ecosistema del actual gobierno de La Libertad Avanza, como puede ser la visita de diputados del bloque oficialista a los genocidas presos en Ezeiza, el video lanzado el 24 de marzo que reivindica la “Teoría de los dos demonios”, o cuando se cuestiona la cifra de los 30 mil desaparecidos.

“Lo que estamos viviendo ahora nos produce estupor. No pensábamos que íbamos a vivir esto, pero nos engañamos. ¿Por qué no íbamos a vivir esto cuando vemos en otras partes del mundo cómo actúan las derechas? Pero no nos deja de asombrar. Sabíamos que iba a venir esto en cuanto a las cuestiones económicas, pero no esperábamos una vuelta tan grande para atrás de los valores democráticos. El ‘Nunca Más’, ese pacto que pudimos construir entre todos, está resquebrajado. Y de eso tenemos que ser conscientes para poder volver a reconfigurarlo”, advierte Moler.

El abuso de poder, la intolerancia a otras voces y el discurso de destrucción hacia aquel que piensa distinto o hacia las minorías –sostiene Emilce- no son rasgos de “una verdadera democracia”. Para ella, “el ‘Nunca Más’ es el pacto por el cual decidimos que nunca más se dirimen los hechos a través de la violencia. Y eso hoy no está ocurriendo”.

Pero, ¿quiénes serían hoy los desaparecidos? “Los invisibilizados, los que sufren, los que no tienen voz. Todos los que sufren y la gente les da vuelta la cara”, asegura.

“En la dictadura se dio un fenómeno social con el ciudadano delator, el ciudadano vigilante: la mujer de la pensión que denunció que había estudiantes con barba, por ejemplo. Hubo una sociedad cómplice con su silencio. Hoy en día eso también se da mucho. Hay gente durmiendo en la calle y miramos para otro lado, no los queremos ver. Son actitudes que se vuelven a repetir respecto de los que sufren. Yo siempre pongo el caso de Santiago Maldonado. No lo dejaron ser víctima, enseguida lo demonizaron, lo consideraron un hippie con malos hábitos. La familia la pasó muy mal. Ese momento fue una radiografía de cómo estaba actuando ya una democracia débil que no se solidarizaba con el que sufría”, ejemplifica Moler.

De los grupos de tareas a los trolls libertarios

El ejército de trolls libertarios que persigue, ataca y difama a cualquiera que se manifieste en contra del Gobierno en las redes sociales actúa desde el anonimato, como lo hacían los grupos de tareas en la dictadura. Salvando las distancias, Emilce Moler encuentra similitudes en los métodos.

“Los grupos de tareas tenían sectorizadas las tareas y hacían un uso del lenguaje que les aliviaba culpas: uno te secuestraba –te chupaba-, el otro te llevaba hasta el centro de detención –te trasladaba-, el otro te torturaba –te interrogaba-... Hoy en día las redes te conceden un anonimato, como las patotas usaban la capucha”, señala Moler.

“Hay banalización, sectorización, y no se toma una real conciencia del daño que se está haciendo. Cualquiera puede decir cualquier cosa, y eso no es libertad de expresión. No se puede decir cualquier cosa, no todo está permitido. Hay límites y tenemos que tratar de volver a esos límites de la palabra. Es muy complejo cuando un Presidente no está cumpliendo con esos límites. Hay insultos, avasallamiento, degradaciones, no hay respeto por las ideas. Hoy la verdad no importa, lo que importa es un tuit o un zócalo televisivo. Tenemos que volver a hablar, explicar, discernir, profundizar… Siempre con nuestros esfuerzos de diálogo”, afirma.

Las nuevas generaciones y el desafío de sostener la memoria después de casi 50 años

Para alguien de 20 o 30 años, la dictadura puede ser una foto sepia. Y si hay algo que logró el fenómeno Javier Milei en 2023 fue penetrar en las capas más jóvenes. Cómo hacer para unir aquel pasado con este presente es el desafío que tienen todos aquellos sectores que se sintieron interpelados por lo que fueron los años de plomo para que los Sub-30 tomen real conciencia de lo que pasó, considera Moler.

“Hoy en día hay materiales, películas, libros, videos, leyes, fechas como el 24 de marzo o el 16 de septiembre, que hay que conmemorar, hablar y explicar. Elementos para todo eso hay muchos. El desafío es cómo lo vinculamos y le explicamos a un chico que está pasándola mal en lo económico, que hoy se está aplicando el mismo plan que aplicó Martínez de Hoz. Porque la dictadura no hay que explicarla como unos hombres malos que vinieron a hacer daño. La crueldad estuvo, sí. Pero lo importante es explicar por qué se hacía. Para instalar ese plan económico, tenías que disciplinar a quienes se iban a oponer”, advierte Moler, quien tiene claro la importancia de los jóvenes para continuar con la tarea de sostener la memoria después de casi 50 años.

“De los testigos directos vamos quedando pocos, por una cuestión biológica. Está ocurriendo y va a ocurrir. Se tiene que trabajar fuerte con estos legados. Nosotros hemos hecho un trabajo importante. Lo hemos dejado registrado en todos lo que pudimos. Toda nuestra historia y nuestra bronca la convertimos en piezas jurídicas muy importantes. Aún continúan los juicios, los libros están, los testimonios están, las historias familiares que se van contando están. Y, sobre todo, lo que tiene que estar es el compromiso de encontrar los restos de los desaparecidos, y encontrar a los nietos que aún no están. El desafío es cómo hacemos para que las nuevas generaciones continúen con esa tarea”, concluye Moler.