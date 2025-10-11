22 de octubre de 2025 Inicio
Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en San Luis

Tras el cierre de inscripciones, se conocieron las listas que competirán en la provincia para ocupar tres bancas en el Congreso nacional.

Por
San Luis renovará su representación: Tres bancas estarán en disputa en las Elecciones 2025

San Luis renovará su representación: Tres bancas estarán en disputa en las Elecciones 2025, con una contienda que combina oficialismo, oposición e izquierda.

San Luis se prepara para definir su representación en la Cámara de Diputados, con la renovación de tres bancas en juego. La elección, programada para el 26 de octubre, mostrará la influencia de los referentes nacionales sobre los distintos frentes provinciales, mientras cada alianza presentó sus nóminas con titulares y suplentes dentro de los plazos establecidos por la justicia electoral.

Estela y Cristina se reunieron en San José 1111.
El cierre de inscripción este domingo a la medianoche dejó en evidencia la diversidad de opciones políticas que buscarán captar la atención del electorado local. El escenario combina espacios vinculados al oficialismo, la oposición y la izquierda, en un contexto de campañas que se extenderán hasta dos días antes de los comicios, generando un panorama competitivo y dinámico.

La contienda provincial no solo definirá a los nuevos diputados de San Luis, sino que también formará parte de un proceso nacional más amplio, con 127 bancas de la Cámara baja y 24 del Senado en disputa. Esta elección refleja la interacción entre fuerzas emergentes y aquellas con trayectoria consolidada, lo que configura un mapa electoral con variadas estrategias y protagonismos.

elecciones san luis
Diversidad de candidatos: Las Elecciones 2025 en San Luis mostrarán listas provinciales alineadas con referentes nacionales y espacios emergentes.

Diversidad de candidatos: Las Elecciones 2025 en San Luis mostrarán listas provinciales alineadas con referentes nacionales y espacios emergentes.

La Libertad Avanza

Alianza provincial vinculada a Javier Milei, integrada también por el Movimiento de Acción Vecinal y el Partido Demócrata.

  • Titulares:
    • Mónica Becerra
    • Carlos Almena
    • Dalma Guinda
  • Suplentes:
    • Alberto Arancibia Rodríguez
    • Natalia Suárez Arias
    • Elías Quevedo

    Fuerza Patria San Luis

    Lista del Justicialismo que competirá con:

    • Titulares:
      • Daniel González Espíndola
      • Ana Laura Ferrarotti
      • Pablo Patiño
    • Suplentes:
      • Daniela Serrano
      • Diego Costa
      • Claudia San Martín

      Frente Justicialista

      Otra lista del peronismo en la provincia:

      • Titulares:
        • Jorge “Gato” Fernández
        • Gloria Petrino
        • José Farías
      • Suplentes:
        • Blanca “Beby” Pereyra
        • Sergio Tamayo
        • Julia Ponce

        Provincias Unidas

        Frente vinculado a Juan Carlos Schiaretti:

        • Titulares:
          • Andrés Vallone
          • María Stella
          • Joaquín Mansilla
        • Suplentes:
          • Mariana Methol
          • Kevin Videla
          • Marta Moschella

          FIT - U

          Espacio de izquierda Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FIT-U):

          • Titulares:
            • Johana Gómez
            • Iván Amado
            • Luciana Miaki Linkopp
          • Suplentes:
            • Lautaro Allassia
            • Valeria Barrionuevo
            • Manuel Rial

            MAS

            Movimiento al Socialismo (MAS):

            • Titulares:
              • Ítalo Gallardo
              • Nilda Abregu
              • Sebastián Pinela
            • Suplentes:
              • Elma Gatica
              • Mariano Tarifa
              • Ana Villegas
              Elecciones legislativas provincia de buenos aires 2025
              Campañas en marcha: Hasta dos días antes de las Elecciones 2025, los distintos frentes provinciales intensificarán sus estrategias para captar votantes en San Luis.

              Campañas en marcha: Hasta dos días antes de las Elecciones 2025, los distintos frentes provinciales intensificarán sus estrategias para captar votantes en San Luis.

              Con la inscripción cerrada y las listas definidas, San Luis se encamina a una contienda marcada por la diversidad de opciones políticas, donde cada alianza buscará consolidar su representación y trasladar el impacto de los referentes nacionales al escenario local. La combinación de partidos tradicionales y fuerzas emergentes promete un proceso electoral con múltiples estrategias y una competencia intensa hasta el día de los comicios.

