Elecciones 2023 en San Juan: de cuánto es la multa por no ir a votar

Recordá que el voto es obligatorio para todos los que tienen entre 18 y 70 años de edad, mientras que, es opcional para los que tienen 16, 17 y son mayores de 70 años. Aquel que no asista a las urnas el próximo domingo, tendrá que abonar una multa económica.

Cómo pagar la multa por no votar en las elecciones en San Juan

El ciudadano que no se presente a votar, tendrá que justificar la ausencia ante la Justicia Electoral Provincial y la ley establece una multa de diez a veinte módulos electorales al elector mayor de 18 años y menor de 75 años de edad que no emita su voto y no se justifique dentro de los 30 días trascurridos de la elección. Según informó la justicia electoral, el valor de la multa es de $2820.

Por otro lado, el que no se presente a votar "no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección, ni realizar trámites ante organismos provinciales, municipales o comunales, por el término de un año".

Elecciones en San Juan: quiénes no están obligados a votar

Los ciudadanos que están exentos de votar en estas Elecciones 2023 en San Juan son: