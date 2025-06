El video de La Cámpora tras la marcha en apoyo a Cristina con un tema épico de los Redondos

El video compartido está musicalizado por la clásica canción "Todo preso es político", de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la banda que Carlos 'El Indio' Solari y Skay Beilinson lideraron entre 1976 y 2001.

Cristina Kirchner: "Vamos a volver con más unidad y con más fuerza"

Desde la prisión domiciliaria en su domicilio ubicado en la calle San José 1111, del barrio porteño de Constitución, la presidenta del PJ, Cristina Kirchner, brindó un mensaje a los ciento de miles de personas que se concentraron en Plaza de Mayo y arengó a la militancia: "Vamos a volver. Lo vamos a volver a hacer una y mil veces. Los pueblos siempre vuelven".

“Vamos a volver a tener un país donde los pibes puedan comer 4 veces al día y que en el colegio le den libros y computadoras. Vamos a volver a que los laburantes lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para comprarse un auto, una casa o un terreno. Algo que sea conseguido con el esfuerzo de su trabajo, bien peronista. Vamos a volver a que los jubilados tengan remedios", prometió.

"Ese país no fue una utopía. Lo vivimos durante 12 años y medio. Además lo dejamos desendeudado como a las familias y a las empresas. Increíble lo que han hecho y cómo han destruido", agregó.

Acto seguido sostuvo que el modelo económico de la gestión libertaria es "injusto, inequitativo, e insostenible en términos económicos". "Tiene vencimiento como el yogurt. No es nuevo, ya lo vimos con (José) Martínez de Hoz en el 76 y con (Domingo) Cavallo en los 90", puntualizó.

Y preguntó: "¿Cómo se sostiene un modelo económico donde la gente tiene que tarjetear la comida del día a día y después no puede pagar la tarjeta? ¿Cómo subsiste un país donde es mucho mejor comprar comida y ropa afuera porque es más barata que acá?".

La expresidenta señaló que mientras se produce el deterioro social y económico del país, el "impresentable" del ministro de Economía Luis Caputo "alquila dólares" para simular que tiene reservas. "¿Realmente creen que pueda pensar seria y sensatamente que esto es sostenible? Más chanta no se consigue", apuntó.

Ante esta situación, aseveró que el poder económico sabe que el modelo no tiene futuro y que se va a caer y expresó que la pueden encerrar a ella pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. "Los que están asustados no somos nosotros, son ellos. Los que decían que estaba acabada y que nadie me quería ¿Por qué no me dejaban competir? La respuesta fue yo presa en San José 1111 sin siquiera poder salir al balcón. Menos mal que no tengo macetas ni plantas porque ni siquiera las podría regar. No me dejan competir porque saben que pierden", remarcó.

Dirigiéndose a la militancia, la presidenta del Partido Justicialista nacional consideró que esta etapa requiere organización para clarificar cuál es el verdadero problema del país que, aseguró, "no es más ni menos que un modelo económico donde se enriquecen unos pocos y el resto la ñata contra el vidrio".

"Esto está sostenido por un andamiaje judicial que al mismo tiempo que mantiene vigentes adefesios como el decreto 70 que modificó la Constitución, me mete presa a mi. Poder económico más partido judicial. El resto que se joda", repudió.

Y continuó con su mensaje de cara al futuro: "Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas que con las que la construimos. Sin violencia pero con coraje, sin miedo pero con absoluta claridad del momento histórico que estamos atravesando todos los argentinos. Lo vamos a hacer con amor profundo por esta patria que tantas veces intentaron arrodillar y tantas veces supimos levantar".

"El pueblo argentino sabe ponerse de pie, sabe resistir, organizarse, luchar y sabe volver. No sé qué me depara el futuro inmediato pero sé que vamos a volver con más sabiduría, unidad, fuerza. Desde donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar ahí junto a ustedes como ustedes han estado junto a mi. Lo vamos a hacer porque tenemos algo que ellos jamás van a tener y no van a poder comprar por más plata que tengan: tenemos pueblo, memoria, historia y patria", completó.