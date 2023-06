El repudiable comentario discriminatorio de una candidata de Milei a la hija de Luis Juez.

"Cualquier padre que tenga un hijo discapacitado o un bebé. Me refiero a una persona que no se valga por sí misma, que necesite la asistencia permanente, no va a votar con el hijo, mostrando ahí. Es como muy bajo" , expresó Sikora sobre una de las hijas de Juez, Milagros, lo que generó un fuerte rechazo.

Luego, continuó: "Yo, personalmente, lo dejaría con su madre. Estoy cansada de lo que estoy viendo. Me parece deplorable la política que tenemos, asquerosa", dijo sobre la hija del ex embajador en Ecuador que padece parálisis cerebral.

Juez le respondió mediante un video en el que se lo observó con Milagros y su esposa, Victoria Corte: "Nosotros no te conocemos. Te la presentamos. Ella es Milagros, nuestra hija. Estamos orgullosos de ella como de Martín y Agustina, que también son nuestros hijos. El domingo Milagros cumplió un sueño: es la primera vez, con 22 años, que figuraba en el padrón. Fue su primer voto".

El funcionario, a su vez, subrayó el derecho a votar de toda la población. "Fuimos todos, terriblemente orgulloso, a acompañarla a la escuela para que pueda votar. Para que pueda ejercer su derecho constitucional. Vos, que vas a ser candidata, sabes o tenés que saber que es el derecho que tienen todos los ciudadanos. Milagros tenía que estar en la escuela votando, no en la casa escondida como vos lo proponés", apuntó.

Por último, mostró la sensación de su familia por los dichos de Sikora: "No tenemos nada que esconder, al contrario: lo exhibimos con muchísimo orgullo porque son nuestros hijos y ella en particular es el motivo de nuestra vida. Ojalá Dios te dé la tranquilidad para que el día de mañana te sepas expresar de otra manera porque no sé si quisiste o no, pero nos lastimaste, nos ofendiste e innecesariamente a ella la agraviaste. Suerte".