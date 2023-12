El presidente de la UCR bonaerense, contra la Ley Ómnibus: "Desbalancear la división de poderes se paga a corto plazo"

Maximiliano Abad cuestionó la iniciativa que el presidente Javier Milei envió al Congreso: "No es republicano y pone en riesgo cualquier decisión es que uno de los poderes absorba facultades de los otros".

"Nadie puede poner en duda hoy que la Argentina vive un estado de emergencia. No hace falta explicar la pobreza, la inflación, el desempleo y en síntesis, la decadencia fruto de tantos años de populismo", explicó el dirigente radical en la red social X.

Durante su publicación, el presidente de la UCR bonaerense remarcó la necesidad de la independencia de los tres poderes: "El Ejecutivo debe gestionar el día a día de esa emergencia. El Legislativo debe adecuar sus tiempos, sus debates y su legislación a esa prioridad y el Judicial debe controlar y receptar la mejor doctrina de la emergencia".

En tal sentido, Abad dejó en claro su postura contra la solicitud del mandatario de contar con las facultades legislativas durante dos años: "Lo que no puede ocurrir, porque no es republicano y pone en riesgo cualquier decisión es que uno de los Poderes absorba facultades de los otros o incluso pretenda suplantarlos. Desbalancear la división de poderes se paga a corto plazo con una mayor emergencia. Eso no beneficia a ningún habitante de nuestro país".

