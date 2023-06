El palito de Cristina Kirchner a Alberto Fernández: "Le regalé un libro, espero que lo haya leído pero..."

La vicepresidenta Cristina Kirchner lanzó una indirecta al presidente Alberto Fernández desde Santa Cruz, en la inauguración de la ampliación del Hospital Regional de Río Gallegos. "Le regalé un libro, espero que lo haya leído pero me parece que no" , deslizó. Se trata de la obra Una temporada en el quinto piso de Juan Carlos Torres que describe lo que ocurrió a nivel económico en el año 1989.

"Tengo un libro que tantas veces lo he recomendado, se lo mande al Presidente de regalo espero que lo haya leído, aunque no sé, me parece que no. Se trata Una temporada en el quinto piso que narra ese libre lo que pasó en el 89, es lo que pasa 12 años después exactamente en el 2001, y es lo que está pasando ahora 20 años después, por el brutal endeudamiento privado primero, y lo que sobrevino después con la llegada del FMI", señaló la vicepresidenta.