El nuevo director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial renunció el mismo día en que fue designado

Nicolás Dapena Fernández fue nombrado titular de la ANSV y, en menos de 24 horas, dejó el Gobierno por “problemas de incompatibilidad”.

El Gobierno oficializó a Nicolás Dapena Fernández como director para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y, a las pocas horas de su nombramiento, presentó su renuncia. Entre los motivos, explicó que dejó el cargo por “problemas de incompatibilidad”.

El abogado había sido nombrado en lugar de Pedro Scarpinelli, quien había comenzado su cargo el 11 de junio del 2024.

A través de Linkedin, el funcionario hizo pública su renuncia y explicó que se dio “debido a problemas de incompatibilidad con respecto a la consultoría externa, actualmente no puedo asumir el cargo de Director Ejecutivo de la ANSV. Gracias por todos sus buenos deseos”.

La asunción se había hecho efectiva el miércoles 10 de septiembre con el Decreto 641/2025 en Boletín Oficial. La medida había sido firmada por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La designación se produjo en medio del intento del Ejecutivo nacional por cerrar la ANSV, que quedó suspendido tras un recurso de amparo presentado y adaptado por la Justicia.

El rechazo parlamentario a los decretos delegados provocó el restablecimiento internacional de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Dapaena había sido subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico en el Ministerio de Seguridad de Argentina en febrero del 2014. Además, trabajó todos los años en Aerolíneas Argentinas.

