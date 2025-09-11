El nuevo director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial renunció el mismo día en que fue designado Nicolás Dapena Fernández fue nombrado titular de la ANSV y, en menos de 24 horas, dejó el Gobierno por “problemas de incompatibilidad”. Por







El nuevo director de Seguridad Vial renunció el mismo día que asumió. Redes sociales

El Gobierno oficializó a Nicolás Dapena Fernández como director para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y, a las pocas horas de su nombramiento, presentó su renuncia. Entre los motivos, explicó que dejó el cargo por “problemas de incompatibilidad”.

El abogado había sido nombrado en lugar de Pedro Scarpinelli, quien había comenzado su cargo el 11 de junio del 2024.

A través de Linkedin, el funcionario hizo pública su renuncia y explicó que se dio “debido a problemas de incompatibilidad con respecto a la consultoría externa, actualmente no puedo asumir el cargo de Director Ejecutivo de la ANSV. Gracias por todos sus buenos deseos”.

La asunción se había hecho efectiva el miércoles 10 de septiembre con el Decreto 641/2025 en Boletín Oficial. La medida había sido firmada por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

seguridad-vial.jpg La designación se produjo en medio del intento del Ejecutivo nacional por cerrar la ANSV, que quedó suspendido tras un recurso de amparo presentado y adaptado por la Justicia.