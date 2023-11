El mensaje de Estela de Carlotto a Javier Milei: "Hay que dirigir a la población a la no violencia"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo , Estela de Carlotto , fue la invitada de este sábado en Sobredosis de TV , el ciclo de C5N conducido por Elizabeth Vernaci y Juan Di Natale, y le envío un mensaje al presidente electo Javier Milei: "Hay que dirigir a la población a la no violencia".

"Me impuse el análisis personal de que esto era una realidad, que había que afrontarla y plantarse legalmente en lo que estaba pasando", señaló en referencia a las denuncias infundadas de fraude que existieron por parte de los libertarios en la previa del balotaje.

También expresó que hay que tener "respeto al voto y al soberano". "Hay que respetar y seguir con nuestra lucha exigiendo al gobierno lo que tiene la obligación de hacer", indicó y reiteró que pedirá una reunión con el presidente electo. "Cuando asuma lo vamos a pedir", afirmó.

En ese momento, recordó que Mauricio Macri, durante su gestión, no quiso recibir a las Abuelas: "Me mandaron una carta diciéndonos, a todos los organismos, que no tenía tiempo".

"Estoy lúcida total y dispuesta a seguir con la lucha, con la pelea y con todo lo que hay que hacer todavía para encontrar los nietos que faltan", explicó y sostuvo que esta búsqueda "cada gobierno debe ayudarnos con lo que falta".

Por último, la referente de Derechos Humanos le envió un mensaje a Milei y toda la dirigencia: "Hay que dirigir a la población a la no violencia, porque eso trae sangre. No queremos ni un muerto más. Creo que el día que ocurra algo de eso, ahí ya no sé cómo salimos".