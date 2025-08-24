24 de agosto de 2025 Inicio
El llamativo silencio de Javier Milei en redes sociales en medio del escándalo por coimas

El mandatario se sumió en un inusual mutismo en su cuenta de X, y dejó de lado el habitual perfil agresivo y violento para hacer apenas un par de comentarios de bajo contenido político.

Por
Javier Milei levantó el pie del acelerador de las redes sociales.

Gentileza AFP
coimas en el andis: ya comenzaron a analizar los telefonos secuestrados
El sitio milei.nulo.lol recoge toda la actividad del libertario en X, red social donde, por ejemplo, pasó un tiempo estimado de cuatro horas con cuarenta y cinco minutos el viernes 1° de agosto. Este viernes 22 de agosto, sin embargo, alcanzó uno de los menores tiempos registrados, con ningún tuit y apenas 96 retuits. Más allá de esas publicaciones, se desconoce el tiempo que el Presidente pasa navegando por la aplicación sin republicar ni escribir nada.

Ese fue el día en que se intensificó la polémica por las grabaciones del exfuncionario Diego Spagnuolo. Según datos de monitoreo de su actividad, Milei estuvo conectado a X poco más de una hora y media, una cifra que contrasta con su promedio de varias horas diarias a lo largo de todo el año.

Javier Milei actividad X Twitter agosto 2025
El sitio milei.nulo.lol calcula el tiempo que Javier Milei pasa en la red social X.

La tendencia se mantuvo durante el sábado 23, cuando el jefe de Estado realizó solo dos posteos con comentarios propios, ambos de bajo tenor político y alejados de la coyuntura. El primero fue para celebrar la histórica victoria de Los Pumas contra los All Blacks en territorio argentino, con la frase "VAMOS LOS PUMAS CARAJO...!!!". El segundo fue para compartir un artículo de un medio alemán que elogiaba su gestión económica, al que acompañó con su ya clásica expresión: "FENÓMENO BARRIAL".

Este notorio descenso en la actividad y el cambio en el contenido de sus publicaciones marcan un giro en la estrategia presidencial, optando por un silencio táctico frente a uno de los momentos de mayor debilidad política de su gobierno, en agudo contraste con su estilo confrontativo habitual.

Cómo se calcula el tiempo que Javier Milei pasa en X

Desde el sitio milei.nulo.lol explicaron: "Extraigo el minuto aproximando en que Milei likea algo, y después encuentro los grupos de likes consecutivos que distan menos de 3 minutos entre sí. Agrego 2 minutos a cada grupo ya que se presume que antes de hacer el primer like de la sesión está aproximadamente un minuto, y que después del último like de la sesión está aproximadamente un minuto más. Se suman todos los rangos de tiempo, y así se genera el total. Se pueden ver los rangos de tiempo calculados en la página. Los valores de 3 minutos entre likes y 2 minutos extra por grupo son arbitrarios y relativamente conservadores".

Una semana oscura para los hermanos Milei.

El plan Milei colapsa en varios flancos en el comienzo de la campaña electoral

Lourdes Arrieta deslizó que el mandatario recibió dinero de la Iglesia Evangélica.
play

Lourdes Arrieta cruzó duro a Karina Milei: "La superó la ambición por el dinero"

Pichot habló de los retornos de dinero que llegarían hasta el mandatario.

Malena Pichot sobre el escándalo de las coimas: "Siempre hay un chabón escapando de un barrio cerrado"

Aunque el ICC de agosto de 2025 se situó un 3,64% por debajo del mismo mes del año anterior, sigue un 12,18% por encima del mínimo de enero de 2024.

Fuerte caída de la confianza del consumidor en agosto: se desplomó 13,9%, en especial en los hogares de menos ingresos

Guillermo Francos junto al presidente Javier Milei.

Francos intentó desligar a Milei del escándalo de las coimas: "Al Presidente no se lo puede frenar con estas cosas"

Los registros de Olivos exponen al círculo íntimo del Presidente.

Coimas en el Gobierno: la Justicia pone la lupa en las visitas a Olivos

