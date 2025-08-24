El llamativo silencio de Javier Milei en redes sociales en medio del escándalo por coimas El mandatario se sumió en un inusual mutismo en su cuenta de X, y dejó de lado el habitual perfil agresivo y violento para hacer apenas un par de comentarios de bajo contenido político. Por







Javier Milei levantó el pie del acelerador de las redes sociales. Gentileza AFP

El presidente Javier Milei vive un fin de semana de tragos amargos. Mientras continúa el escándalo por los audios que denuncian una presunta trama de corrupción que salpica a su hermana Karina, referentes de la Escuela Austríaca pidieron quitarle un premio porque su conocimiento de economía es "defectuoso". Esto llevó a que el mandatario se sumiese en un inusual silencio en redes sociales, su principal herramienta de comunicación, que resultó enormemente llamativo.

El sitio milei.nulo.lol recoge toda la actividad del libertario en X, red social donde, por ejemplo, pasó un tiempo estimado de cuatro horas con cuarenta y cinco minutos el viernes 1° de agosto. Este viernes 22 de agosto, sin embargo, alcanzó uno de los menores tiempos registrados, con ningún tuit y apenas 96 retuits. Más allá de esas publicaciones, se desconoce el tiempo que el Presidente pasa navegando por la aplicación sin republicar ni escribir nada.

Ese fue el día en que se intensificó la polémica por las grabaciones del exfuncionario Diego Spagnuolo. Según datos de monitoreo de su actividad, Milei estuvo conectado a X poco más de una hora y media, una cifra que contrasta con su promedio de varias horas diarias a lo largo de todo el año.

Javier Milei actividad X Twitter agosto 2025 El sitio milei.nulo.lol calcula el tiempo que Javier Milei pasa en la red social X. milei.nulo.lol La tendencia se mantuvo durante el sábado 23, cuando el jefe de Estado realizó solo dos posteos con comentarios propios, ambos de bajo tenor político y alejados de la coyuntura. El primero fue para celebrar la histórica victoria de Los Pumas contra los All Blacks en territorio argentino, con la frase "VAMOS LOS PUMAS CARAJO...!!!". El segundo fue para compartir un artículo de un medio alemán que elogiaba su gestión económica, al que acompañó con su ya clásica expresión: "FENÓMENO BARRIAL".

Este notorio descenso en la actividad y el cambio en el contenido de sus publicaciones marcan un giro en la estrategia presidencial, optando por un silencio táctico frente a uno de los momentos de mayor debilidad política de su gobierno, en agudo contraste con su estilo confrontativo habitual.

Cómo se calcula el tiempo que Javier Milei pasa en X Desde el sitio milei.nulo.lol explicaron: "Extraigo el minuto aproximando en que Milei likea algo, y después encuentro los grupos de likes consecutivos que distan menos de 3 minutos entre sí. Agrego 2 minutos a cada grupo ya que se presume que antes de hacer el primer like de la sesión está aproximadamente un minuto, y que después del último like de la sesión está aproximadamente un minuto más. Se suman todos los rangos de tiempo, y así se genera el total. Se pueden ver los rangos de tiempo calculados en la página. Los valores de 3 minutos entre likes y 2 minutos extra por grupo son arbitrarios y relativamente conservadores".