El Gobierno sigue presionando a los gobernadores por la Ley Ómnibus

El ministro del Interior Guillermo Francos intentó bajar los decibeles, pero sus declaraciones sonaron a amenaza: "Si no se aprueba, tendremos que cortar más gastos".

Francos aseguró que habrá más recortes si no se aprueba la Ley Ómnibus.

El ministro del Interior Guillermo Francos advirtió que si no se aprueba la Ley Ómnibus el Gobierno tendrá que "cortar más gastos" , incluyendo las partidas que se realiza a las provincias.

Francos aseguró que no se trata de una presión a los gobernadores, sino de una realidad ya que desde Nación estarán escasos de fondos y las jurisdicciones provinciales “van a tener problemas”.

"Todas las provincias demandan fondos, y cuando uno no los tiene, suprime las transferencias a las provincias porque no tiene plata para mandar, y si pasa eso las provincias van a tener problemas. No es una amenaza, es una realidad, algunos lo tomaron como una amenaza a gobernadores", dijo el ministro de Interior.

Luego, en declaraciones a Radio Rivadavia, planteó que "(Luis) Caputo hizo referencia en un tuit de las consecuencias que tendría para el país no aprobar la Ley Ómnibus, que tiene que ver con que no hay recursos para pagar enorme cantidad de gastos que tienen Nación y las provincias".

"Se generó una polémica, por ahí lo tomaron de esa manera equivocadamente, cuando lo que dice Caputo es: 'Si no tengo esta ley que me permite generar cambios, que incluye actividad desregulatoria que permite ingresos de capitales, y nuevos ingresos a Nación y a provincias, si no pasa eso vamos a sufrir más porque tendremos que cortar muchos más gastos'", aclaró.