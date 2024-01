El Gobierno redobla la apuesta: "El que pare no cobra"

"Me mandaron una carta a documento pidiendo que me retracte por haber dicho que los estatales que paren el 24 no cobran. Reafirmo cada palabra y les sugiero que se asesoren con mejores abogados" , dijo en conferencia de prensa.

En ese sentido, Manuel Adorni aclaró que "el derecho a huelga está garantizado y no tiene relación con que se cobre o no se cobre", a la vez que agregó: "Lo que no vamos a hacer es que los argentinos paguen el que un empleado no vaya a trabajar".

Adorni 29-12-23.png

A tono con la carta documento recibida, agregó "a quien pidió que me abstenga de llevar adelante el descuento por huelga le recomiendo que se asesore con mejores abogados. Yo solo soy el vocero presidencial y no haré ningún descuento a tono personal".

Abuelas de Plaza de Mayo convocó al paro de la CGT

La asociación Abuelas de Plaza de Mayo convocó este jueves al paro general que realizarán la CGT y las dos CTA el próximo miércoles 24 de enero en repudio del DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus , al denunciar que "reducir las atribuciones del Estado a su mínima expresión y avasallan derechos".

"Desde Abuelas acompañamos la concentración nacional del 24/1 para repudiar el proyecto de Ley Ómnibus y el DNU enviados por el oficialismo al Congreso. Ambos pretenden reducir las atribuciones del Estado a su mínima expresión y avasallan nuestros derechos", expresó Abuelas de Plaza de Mayo en su cuenta de la red social X.

La institución de derechos humanos, presidida por Estela de Carlotto, convocó a marchar el 24 de enero hacia la Plaza del Congreso en el centro porteño para "defender juntos la democracia y los derechos conquistados a lo largo de nuestra historia".

"Con esa historia como guía, defendamos nuestro presente y el futuro. La Patria no se vende", completó Abuelas de Plaza de Mayo.

La Bancaria se suma al paro general del 24 de la CGT y no habrá atención en los bancos

La Asociación Bancaria (AB), gremio de los trabajadores de los bancos liderada por Sergio Palazzo, decidió sumarse al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el miércoles 24 de enero en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el presidente Javier Milei.

"Porque no estamos dispuestos a validar un ajuste sin precedentes que recae únicamente sobre los trabajadores, los jubilados y que afecta al pueblo en su conjunto", indicaron este martes a través de un comunicado.

En esa línea, consideraron que "el ajuste lo deben pagar los poderosos, el poder real, los grandes grupos económicos, los que siempre e históricamente fueron los mayores beneficiados en la Argentina".

Entonces, apuntaron contra el Gobierno nacional que "debe garantizar la igualdad y proteger siempre al más débil". "No se está en igualdad de condiciones si nadie regula ni garantiza equilibrio en una negociación entre partes", sostuvieron.

"Estamos en contra de todas y cada una de las medidas anunciadas y propuestas por el Gobierno nacional, ya que implican la pérdidas de derechos, de puestos de trabajo, de independencia económica, sumado a privatizaciones indiscriminadas", enumeraron.

Además, haciendo hincapié en las medidas que afectan al sector, destacaron: "Nos toca de lleno con el Banco Nación y todas sus empresas vinculadas, Banco BICE y Casa de la Moneda".

"Este 24 de enero, paro nacional a partir de las 12, con posterior movilización al Congreso", concluyeron confirmando la adhesión a la medida impulsada por el Comité Central Confederal de la CGT.