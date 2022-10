El Gobierno no descarta el pago de una suma fija para ganarle a la inflación

En ese sentido, explicó que “la posición del gobierno y de Trabajo es que los ingresos le ganen a la inflación”, por lo que reconoció que está trabajando “para que los trabajadores no sean la variable de ajuste”.

Por eso es que la Ministra consideró que no descarta la chance de pagar una suma fija porque “siempre en el escritorio de las posibilidades” y aseguró que el bono de $45000 alcanza.

Por último, le respondió a Fernanda Vallejos, quien había asegurado en su cuenta de Twitter que “ningún análisis serio coloca a los salarios como motor de la inflación”. “Las críticas de Moyano o Vallejos no me afectan, uno no tiene que sentirse afectado por las disidencias internas que pueda recibir. Si el debate es honesto, a mí no me molesta y me llama a la reflexión”, concluyó.