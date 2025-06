El Gobierno eliminará el Día del Empleado Público: "La Argentina que rendía culto al estatismo es cosa del pasado"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que Javier Milei derogará el asueto por decreto. "El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador privado no tiene", sostuvo.

"El Presidente eliminará la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público. El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del privado no tiene o carece, teniendo en cuenta que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes del país", sostuvo el portavoz este miércoles, en conferencia de prensa.