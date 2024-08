El Gobierno advirtió a los gremios aeronáuticos por las asambleas: "El que no trabaja, no cobra"

La Secretaría de Transporte marcó que "tanto Aerolíneas Argentinas como Intercargo, descontarán del sueldo las horas y/o jornadas no trabajadas".

En un comunicado, la Secretaría de Transporte marcó que se descontará del salario las horas no trabajadas al personal que forme parte de las asambleas. "Ante el anuncio de la realización de asambleas por parte de gremios aeronáuticos, en lo que representa otro mecanismo de paro extorsivo , tanto Aerolíneas Argentinas como Intercargo, descontarán del sueldo las horas y/o jornadas no trabajadas", expresó.

En tal sentido, agregó que "la medida será aplicada a los empleados que, tanto el pasado lunes como en la asamblea anunciada para esta noche en Ezeiza, impidan que miles de pasajeros puedan volar por razones de trabajo, turismo y salud".

En tanto, señaló que se llevará adelante una intimidación para asegurar el servicio. "A su vez, en el día de mañana las empresas presentarán ante la Secretaría de Trabajo una intimación a los gremios para que garanticen los servicios de transporte aéreo mientras llevan adelante las próximas asambleas que han sido anunciadas", manifestó.

"De esta manera, se busca que los mecanismos de protesta habitualmente utilizados por los sindicatos en la Argentina no afecten a las personas que libremente quieren utilizar los servicios de transporte aéreo", añadió en esta línea.

También, expuso la postura de la secretaría: "Como ocurre en cualquier empresa privada y ahora también en el Estado Nacional, desde la Secretaría de Transporte de la Nación se impulsa el cambio en la política de gobierno y en la resolución de conflictos gremiales de esta gestión. Por eso, el que no trabaja, no cobra. En este sentido, no se va a permitir el ejercicio abusivo del derecho a realizar asambleas, que en muchos casos se transforman en paros encubiertos".

En este marco, advirtió que "en caso de continuar con incumplimientos o interrupciones en los servicios, se avanzará en los procedimientos legales para la aplicación de las sanciones correspondientes. Cabe destacar que, en el caso puntual del gremio APA (Asociación del Personal Aeronáutico), ha sido multado en febrero de este año por una suma de 160 millones de pesos, por el motivo de incumplimiento de la conciliación obligatoria en aquel entonces".

"Es importante remarcar que desde el Gobierno Nacional se están implementando cambios en las políticas aerocomerciales con el único objetivo de beneficiar a los argentinos y a las ciudades argentinas, para que haya más turismo y desarrollo de las economías regionales, con más rutas aéreas y vuelos más accesibles", concluyó la secretaría encabezada por Franco Mogetta.

El cronograma de asambleas en los aeropuertos