El gobernador de La Rioja afirmó que la administración de Milei "entró en un callejón sin salida"

"No sé si este gobierno va a durar 4 años, si no se deja ayudar", expresó Ricardo Quíntela.

También afirmó que esta gestión "acumula recursos que nadie sabe dónde están" y que todas las provincias "sufren un retroceso muy marcado" debido a los recortes presupuestarios.

En la misma línea, aseguró que "nunca le pidió nada al Presidente" y que cuando Milei dijo que "no había plata", no era cierto porque "para pagarle a sus amigos" sí hay.

"No sé si este gobierno va a durar cuatro años, si no se deja ayudar. No deja de maltratar a diputados ni a gobernadores. Es un Presidente que no tiene un comportamiento adecuado, del que no nos podemos sentir orgullosos", destacó el mandatario provincial.

Por otra parte, aseveró que Milei "nunca se involucró en la Argentina" y que es el momento de "asumir que representa a casi 50 millones" de personas

"Nosotros somos oposición y tenemos la obligación de actuar con responsabilidad y sentido común. El Presidente tiene que modificar sus políticas porque es una hombre con absoluta inexperiencia", sentenció.