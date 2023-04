El Frente de Todos y un escenario electoral inédito

El anuncio de Alberto Fernández de que no competirá por la reelección produjo, a pesar de ser esperado, la distensión deseada por los demás integrantes de la coalición de gobierno que piensan en cuál será la estrategia más adecuada para presentarse a unos comicios durísimos. Es sabido, en el mundo post pandémico los oficialismos son desalojados con suma facilidad.

La Argentina puede no ser la excepción si miramos las siempre sospechosas encuestas que se difunden. Pero más allá de lo falible o no de los vaticinios, en lo que seguramente no hay variación con otros gobiernos capitalistas del mundo es en que ha defraudado las expectativas de quienes lo votaron.