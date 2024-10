El Frente Renovador sigue de cerca la interna del PJ y anunció que trabaja para construir unidad

El titular del partido, Diego Giuliano, explicó sobre la disputa en el espacio peronista que "vamos a esperar a ver como evoluciona" y "seguiremos juntos en la medida que no rompan el bloque”. "Estamos viendo una destrucción de raíz de la Argentina”, alertó sobre la realidad del país.

”Están los que son y los que se hacen peronistas; los que avalan políticas de ajuste, de reducción o de achicamiento del Estado, esos no son peronistas, se hacen", apuntó Giuliano.

Luego señaló que: "Hoy no estamos para ver quién tiene más o menos poder. El Frente Renovador está acá para construir una alternativa sería frente a este gobierno de ajuste. Una interna no es parte de nuestro compromiso como espacio político con la sociedad. Vamos a esperar a ver como evoluciona esta interna. Seguiremos juntos en la medida que no rompan el bloque”.

Para el ex ministro de Transporte de la Nación, "el gobierno de Milei convirtió a los trabajadores, a los universitarios y a los jubilados, en casta. El ajuste cayó directamente en la gente, en los costos de vida, en los alquileres, en el transporte”.

"El contexto en el que estamos es muy complejo. Y nosotros, desde el Frente Renovador, estamos para construir políticas que contrarresten las medidas de este gobierno, que está destruyendo la matriz histórica de nuestro pueblo, que son la educación y el trabajo”, sumó.

En el mismo sentido, argumentó: "Lo que hoy estamos viviendo hoy no es una corrección del rumbo de nuestro país, estamos viendo una destrucción de raíz de la Argentina”.

“Dentro de las exageraciones verbales del presidente está lo dice de nuestro país. Argentina tiene muchos valores, no solo por riquezas naturales, si no por principios y valores transversales a nuestra sociedad. La universidad pública es uno de ellos, y este gobierno lo está rompiendo”, concluyó en una entrevista con Infobae.